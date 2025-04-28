中職》不容人身攻擊！黃韋盛與家人遭辱 中信球團與經紀公司發聲

黃韋盛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨敗給味全龍隊賽後，內野手黃韋盛收到球迷不理性留言文字謾罵，且字眼殃及其家人。中信兄弟和黃韋盛所屬經紀公司，今天共同發表聲明，表示將進一步採取法律行動，更希望保護球員及其家人安全，並還給球迷一個理性看球空間。

針對中信兄弟球員黃韋盛遭網路言論攻擊一事，經紀公司與中信兄弟球團共同發表以下聲明：

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針對4月27日中信兄弟客場出戰味全龍的賽事，賽後中信兄弟黃韋盛接收到球迷以非常不理性文字謾罵，甚至用帶污辱性字眼人身攻擊其家人，已對黃韋盛及家人造成嚴重困擾及傷害！經紀公司與球團也以保留相關證據，將進一步採取法律行動，近一步保護球員及其家人安全，並還給球迷一個理性看球討論的空間。

所有球員們在場上絕對是拿出百分百的努力為團隊奮戰，不論表現好壞與否，球員們皆會依照每一場表現深自檢討，並努力提升自我，希望能拿出最好的表現替球隊爭取勝利。針對球場上表現的批評指教，韋盛都理解且虛心接受，並期望自己能努力達成大家的期望，但若是對家人有攻擊性言論，則無法容忍。中信球團及經紀公司也希望大家能夠減少情緒性發言與攻擊性的言論，為台灣棒球環境盡最大的努力！

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