晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

勇士戰火箭拚聽牌、兄弟鄭凱文迎戰樂天威能帝 今日賽事預告轉播

2025/04/29 07:04

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場轉播，由洋基對上金鶯以及馬林魚對陣道奇，大谷翔平近期擺脫低潮展現「老爸之力」，今日是否能開轟終止全壘打荒？球迷記得鎖定轉播囉！

NBA季後賽首輪有兩場賽事轉播，第一場是騎士對決熱火，系列賽已經面臨0：3淘汰邊緣的熱火，能否擊敗騎士收下首勝，或者騎士會直接輾壓晉級？第二場由勇士迎戰火箭，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺陣下，勇士依舊取得2勝1敗優勢，今天是否能夠乘勝追擊力拼聽牌，抑或是火箭可以扳平戰局？精彩賽事不能錯過喔！

中職部分有兩場賽事，台鋼在主場迎戰富邦，目前墊底的富邦派出本土投手黃保羅登板，台鋼則推出石萬金迎戰。作客洲際的樂天，要派出威能帝來對抗主場兄弟的本土先發鄭凱文，敬請球迷鎖定轉播！

MLB

06:30 洋基@金鶯 愛爾達體育2台
10：00 馬林魚@道奇 愛爾達體育2台

NBA

07:30 騎士@熱火 緯來體育
10:00 火箭@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 富邦@台鋼 愛爾達體育1台、博斯運動1台、MOMOTV
18：30 樂天@兄弟 緯來體育

日職

13：00 廣島@巨人 DAZN1
17：00 火腿@軟銀 DAZN2

蘇迪曼盃

09:30 小組賽第二輪 日本VS法國 C組 愛爾達體育3台
17:00 小組賽第二輪 印尼VS印度 D組 愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中