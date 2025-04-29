勇士戰火箭拚聽牌、兄弟鄭凱文迎戰樂天威能帝 今日賽事預告轉播

柯瑞。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有2場轉播，由洋基對上金鶯以及馬林魚對陣道奇，大谷翔平近期擺脫低潮展現「老爸之力」，今日是否能開轟終止全壘打荒？球迷記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽首輪有兩場賽事轉播，第一場是騎士對決熱火，系列賽已經面臨0：3淘汰邊緣的熱火，能否擊敗騎士收下首勝，或者騎士會直接輾壓晉級？第二場由勇士迎戰火箭，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺陣下，勇士依舊取得2勝1敗優勢，今天是否能夠乘勝追擊力拼聽牌，抑或是火箭可以扳平戰局？精彩賽事不能錯過喔！

中職部分有兩場賽事，台鋼在主場迎戰富邦，目前墊底的富邦派出本土投手黃保羅登板，台鋼則推出石萬金迎戰。作客洲際的樂天，要派出威能帝來對抗主場兄弟的本土先發鄭凱文，敬請球迷鎖定轉播！

MLB

06:30 洋基@金鶯 愛爾達體育2台

10：00 馬林魚@道奇 愛爾達體育2台

NBA

07:30 騎士@熱火 緯來體育

10:00 火箭@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 富邦@台鋼 愛爾達體育1台、博斯運動1台、MOMOTV

18：30 樂天@兄弟 緯來體育

日職

13：00 廣島@巨人 DAZN1

17：00 火腿@軟銀 DAZN2

蘇迪曼盃

09:30 小組賽第二輪 日本VS法國 C組 愛爾達體育3台

17:00 小組賽第二輪 印尼VS印度 D組 愛爾達體育3台

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