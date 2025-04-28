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棒球》王建民不藏私親授投球技巧！帛琉國家隊投手收穫良多

2025/04/28 15:47

王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕中信兄弟投手教練王建民在體育署長鄭世忠邀請下，今到國立體育大學指導來台移地訓練的帛琉棒球隊，讓選手收獲良多。

王建民表示，非常高興能受邀參與這項臺帛運動交流計畫，帛琉投手們有很不錯的基礎，今天針對一些投球細節進行調整與指導，希望能幫助他們投球更有效率。訓練內容包含握球技巧、投球姿勢調整、軸心腳的蓄力運用，及他威震美國職棒大聯盟的「伸卡球」投法等。

帛琉隊助理教練Hubert Takeshi Rafael指出，選手們得知有王建民教練來指導時，全隊都充滿期待。他感謝王建民不藏私分享投球技巧，讓隊員們受益匪淺。接受指導的投手Ray Rdialul Rumong開心地表示，王建民教練的指導非常細膩，讓選手們更了解控球與球路變化的技巧，收獲很多。

體育署今年委託國立體育大學辦理「帛琉棒球國家隊來臺移地訓練計畫」，再度邀請帛琉運動代表隊來臺訓練，以協助帛琉棒球隊備戰今年6月在帛琉舉辦的第12屆太平洋迷你運動會，並拓展我國運動外交網絡。

鄭世忠表示，此次特別安排王建民教練指導，是希望透過臺灣豐富的棒球資源，協助帛琉隊精進技術，增進雙方體育情誼。本次移訓也規劃帛琉隊與臺灣各級學校及棒球隊進行多場交流賽，讓選手透過實戰增強競技能力。未來運動部成立後，將持續推動國際運動交流計畫，擴大我國運動外交影響力，為國際友誼搭起堅實的橋梁。

王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）

王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）王建民指導帛琉棒球國家隊投手訓練。（體育署提供）

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