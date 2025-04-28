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電競》新北電競基地5月11日前開放暢玩 ACGE產業學院免費招生中

2025/04/28 15:57

ACGE互動體驗展區持續至5月11日，歡迎民眾一同到新北電競基地盡情暢玩。（新北經發局提供）ACGE互動體驗展區持續至5月11日，歡迎民眾一同到新北電競基地盡情暢玩。（新北經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為培訓電子競技人才，新北市府經濟發展局開設「新北ACGE產業學院」，結合新北市電競產業總會與業界講師，提供13項主題實務導向課程，打造新北成為電競產業孵化基地，課程全程免費，歡迎年滿15歲且對相關產業有興趣的民眾報名參加。

經發局表示，「2025新北電競爭霸戰」活動開放至5月11日，現場設有ACGE互動展區，展示原創遊戲、虛擬偶像與電競周邊產品，歡迎民眾到電競基地暢玩，完成指定任務還能獲得獎品。週末舉辦的賽事，最終由「夸克1」團隊獲得《傳說對決》冠軍、「青年勇士」團隊摘下《G9：特攻聯盟》冠軍、「Octopus」則稱霸《快打旋風6》。

來自新竹縣六家高中的高三生玩家「Octopus」受訪說，很開心喜愛格鬥遊戲的玩家也能同場交流，未來期盼市府舉辦相關賽事，讓更多年輕人有機會展現實力

經發局長盛筱蓉表示，電競產業結合創意、科技與就業，是未來推動數位經濟的重要引擎，新北市自2018年成立電競基地以來，舉辦4屆賽事，累計培育超過4600人次電競人才、活動觸及突破2720萬人次，今年攜手產學界成立「ACGE產業學院」，協助年輕人從興趣邁向職涯。

她指出，「新北ACGE產業學院」涵蓋13項主題課程，課程全程免費，歡迎年滿15歲且對相關產業有興趣之民眾報名（https://lihi3.com/yR2Um）。

玩家組成戰隊參加「2025新北電競爭霸戰」，展示團隊合作能力。（新北經發局提供）玩家組成戰隊參加「2025新北電競爭霸戰」，展示團隊合作能力。（新北經發局提供）

「2025新北電競爭霸戰」吸引眾多參賽者爭奪獎金，電競玩家專心致志比賽。（新北經發局提供）「2025新北電競爭霸戰」吸引眾多參賽者爭奪獎金，電競玩家專心致志比賽。（新北經發局提供）

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