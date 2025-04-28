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MLB》宇宙道奇跌落實力排行榜王座！ 官網點出目前最大問題

2025/04/28 16:22

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公布最新一周的球隊實力排行榜，紐約大都會儘管在史上最貴球員索托（Juan Soto）低潮的情況下依舊躍升至第一，「邪惡帝國」道奇從王座跌落一名。

索托在季前與大都會簽下76.5億史上最大約，不過至今他僅繳出3轟、打擊率2成48，攻擊指數0.770不符身價的表現，不過好在他的招牌選球沒有出包，今年索托被三振18次，選到21次四壞保送。且大都會在陣中最貴球星索托表現一般的時刻，仍穩居國聯東區龍頭寶座，最近10場打出8勝2敗的他們也成為聯盟最新實力排行榜的王者。

季後大肆補強的道奇隊，近期不僅遇上傷病困擾，大谷翔平也在成為父親後低迷了好些陣子，儘管官網依舊將其排在實力排行榜第二名，但道奇的板凳區狀態不佳也被點名，其中老將們包含赫南德茲（Enrique Hernández）1成55的打擊率，巴恩斯（Austin Barnes）1成54打擊率、羅哈斯（Miguel Rojas）1成84打擊率，以及泰勒（Chris Taylor）至今都還沒有長打的表現，讓官網直呼，儘管道奇陣容天分洋溢，但現在的板凳深度卻明顯不足。

本次的實力排行榜後續3到10名分別是小熊、教士、老虎、巨人、洋基、水手、遊騎兵以及守護者，而在30隊當中的最後一名，屬於目前僅拿下4勝23敗，勝率1成48的洛磯隊。

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