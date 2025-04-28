全大運舉重》為亞錦賽暖身摘銀牌 方莞靈：可以期待一下

方莞靈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕巴黎奧運國手方莞靈今天在全大運舉重女子49公斤級，受到傷勢所擾，以抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤摘下銀牌，持續為接下來登場的舉重亞錦賽備戰。

方莞靈在去年巴黎奧運帶傷出擊，以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤排名第6，但抓舉、總和破全國，持續刷新個人成績。

請繼續往下閱讀...

代表成功大學出賽的方莞靈這次因腳部傷勢影響保守出擊，她以抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤摘下銀牌。方莞靈巴黎奧運後因手傷持續休養當中，直到農曆年後才重新正常訓練，對於今天的成績，她認為還算滿意，「主要是很久沒有比賽了，今天來感受一下重量。」

方莞靈接下來將會參與舉重亞錦賽，她透露，其實因為要養傷，原本今年只打算參與10月全運會，但一整年都沒比賽對自己也不好，所以最後還是決定參與全大運和亞錦賽，來試試看比賽感覺。經過全大運後，方莞靈認為，在亞錦賽出賽沒問題，回去要繼續做治療，「大家可以期待一下亞錦賽狀態。」

由於國際舉重總會（IWF）的新量級要在今年6月上路，10月全運會將是方莞靈最後一場49公斤賽事，之後會調整到48公斤級，她笑說：「大家可以看到更瘦的我。」但她認為改量級是個挑戰，「我已經要26歲的耶！還要48喔！」她預計目前維持同樣體重到亞錦賽，再視身體狀況來調整體重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法