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游泳》金廈泳渡7月登場 泳者挑戰自我也能體驗戰地情懷

2025/04/28 16:35

2025金門海上長泳暨金廈泳渡華人公開賽7月26日至27日登場，今天舉行報名記者會（記者吳孟儒攝）2025金門海上長泳暨金廈泳渡華人公開賽7月26日至27日登場，今天舉行報名記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025金門海上長泳暨金廈泳渡華人公開賽7月26日至27日登場，今天舉行報名記者會，即日起開始報名至6月20日為止，預計吸引超過1200位民眾參加。

7月26日首先登場的是「金廈泳渡華人公開賽」，今年泳者將自廈門椰風寨鳴槍起泳，游向金門烈嶼雙口海灘。這場賽事不僅挑戰泳技與耐力，更是全球華人泳者共同期待的壯舉。

金門海上長泳活動訂於7月27日於金門烈嶼鄉習山湖公園海灣舉行，本賽事分為競賽組與休閒組，競賽組設有1000公尺距離，採500公尺折返制，特別為參加金廈泳渡的菁英選手設置男A、男B與女A組，另開放男C與女B組供一般泳者報名參加，分別限額100人與50人；休閒組則提供1000與2000公尺選項，讓不同程度的泳者都能參與，現場也特別規劃創意活動，包括沙灘龍舟賽與潛水艇大作戰，增添互動與趣味性。

大會設有豐富完賽禮，包括泳畢證書、紀念牌、紀念酒，並為參加次數達12次以上的泳友頒發特別獎，另外也設計了極具溫度的「佳偶泳影」活動，邀請年齡合計超過120歲的夫婦合影留念，由主辦單位製作專屬紀念證書寄送，展現對泳者的敬意與關懷。

除了參賽本身，金門也以其獨特的觀光魅力迎接每位到訪的賓客。從雄偉的莒光樓、古寧頭戰史館、九宮坑道、翟山坑道，到傳統聚落如模範街、水頭聚落，無不蘊含豐厚的戰地人文底蘊。美食方面，更有無數饕客指名的高粱牛肉乾、廣東粥、燒餅、蚵仔煎、貢糖、麵線等經典美味。

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