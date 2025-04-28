全大運羽球》身分轉換挑戰不同 李洋帶隊參賽遇學生掛急診驚魂

李洋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕奧運羽球雙金得主李洋在退役後擔任國立體大副教授，這次全大運正式以教練身分帶隊出征，而這次帶隊南下參賽就發生驚險插曲，學生半夜身體不適求助，他親自帶著對方到醫院掛急診，也因為過去沒遇過這樣的事情，他苦笑說：「我還先上網查怎麼處理。」

李洋在巴黎奧運和王齊麟摘下男雙金牌後急流勇退，現職為國體大副教授。對於身分轉換，李洋已經相當適應，但從被照顧的選手到成為照顧人的教練，他坦言，和過去非常不同，「學生半夜1點多打給我，跟我說身體不舒服，我也趕快帶他去掛急診，我人生中從來沒有遇過這樣的事情，一開始先上網查了怎麼處理。」

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李洋提到，接下教職後除了球場上的事，很多行政的瑣事要學習，自己也得成為和學校、廠商溝通的橋樑，「以往當選手我們顧好自己就好，若要爭取資源也是只要跟教練爭取，但當自己成為教練，角度完全是不一樣，考量的事情很多，也要關注的每個學生的狀況。」

提到和年輕選手互動，李洋認為，說話的藝術更加重要，「過去是運動員時，說話要很小心，因為你的言行會影響很多人，但成為老師後會影響更多運動員，該怎麼講話得更加留意。」他也提到，近期多了很多機會去高中招生、演講，他鼓勵年輕運動員多讀書，如何能清楚的表達自己的想法也很重要。

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