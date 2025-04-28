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打出不老人生！104歲林友茂成雙北世壯運「推廣大使」曝驚人秘訣

2025/04/28 18:34

4位不老英雄與臺北市副市長林奕華（左一）、觀傳局局長余祥（右一）及世壯運吉祥物開心合照。（台北市觀傳局提供）4位不老英雄與臺北市副市長林奕華（左一）、觀傳局局長余祥（右一）及世壯運吉祥物開心合照。（台北市觀傳局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世壯運將於5月17日隆重登場，除吸引2.5萬名來自國內外的好手前來參與，更有多達2千名65歲以上的「不老英雄」踴躍投入，其中高齡104歲的林友茂因風雨不改每週至球館練習，被副市長林奕華譽為「世壯運推廣大使」，他更不吝嗇分享心得，強調保持健康體格的關鍵在於保持良好的心態，做好事、說好話及存好心更是不可欠缺的關鍵秘訣。

台北市政府今舉辦「不老英雄備戰衝刺記者會」，副市長林奕華致詞表示，世壯運是一場結合運動、文化、觀光與國際交流的運動盛會，從籌備賽事的過程裡看見四位90歲以上選手來到現場，也為他們傳達終生運動精神而感動，且今年報名者最高年齡是105歲，顯現選手努力追求夢想，所展現的熱情與活力，並邀請民眾走進場館，為選手加油打氣。

觀傳局介紹，共有2.5萬名國內外好手參與世壯運，並有兩千位65歲以上的「不老英雄」報名參賽，90歲以上有15人，其中8人來自台灣，最高齡為105歲來自泰國的田徑選手；65歲以上的男性報名人數前三名國家依序為台灣893人、澳大利亞140人及日本127人，而女性前三名國家則是台灣281人、日本51及巴西46人。

95歲選手陳彥地曾連續兩年在全國分齡游泳錦標賽奪金，亦是90至94歲組50公尺仰式紀錄保持人。他受訪時表示，每周兩次游泳1600公尺，並每日騎腳踏車、練習氣功，健康秘訣就是吃好睡好，保持愉快心情，相當有信心可打破自己全國游泳比賽仰式保持紀錄。

現年90歲的林汝聰自國中起便為校內游泳代表隊，至今仍身手矯健，跳水動作毫不馬虎，他除了向大家分享跳水技巧，同時稱游泳是最適合年輕到年老人的運動，此次參加比賽不在意名次，僅盼藉由游泳豐富生活並維持身體健康。

蘇振村年輕起就參與網球和田徑賽事，60歲時因緣際會認識木球，此後則投入木球運動已逾20年，征戰國內外木球比賽無數，強調今年有信心將木球金牌留在台灣。 高齡104歲的「老頑童」林友茂身為金氏世界紀錄最年長羽球好手，他透露自己50歲才接觸羽球，自此每周2天打羽毛球，時至今日仍堅持每週到球館練習，只要多運動，身體就能保持健康。

副市長林奕華（圖中）表示，從籌備賽事的過程裡看見四位90歲以上選手來到現場，也為他們傳達終生運動精神而感動。 （記者劉詠韻攝）副市長林奕華（圖中）表示，從籌備賽事的過程裡看見四位90歲以上選手來到現場，也為他們傳達終生運動精神而感動。 （記者劉詠韻攝）

高齡104歲的「老頑童」林友茂從50歲開始接觸羽球，至今仍堅持每週到球館練習。（記者劉詠韻攝）高齡104歲的「老頑童」林友茂從50歲開始接觸羽球，至今仍堅持每週到球館練習。（記者劉詠韻攝）

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