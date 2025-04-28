高雄性騷遭停權教練疑掛名操控國家隊選拔？鄭孟洳要求重啟選拔

鄭孟洳（右）踢爆高雄性騷遭停權教練，疑掛名操控國家隊選拔？左為高市運發局長侯尊堯。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳今天（28日）下午在議會教育部門質詢中踢爆，去年因涉嫌性騷案，遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的一名教練，疑似透過「掛名借牌」，違規暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊的選拔，內定出賽名單。

鄭孟洳表示，該名教練多年來以教學名義，涉嫌對女性球員進行性騷擾，行為包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以「退隊」威脅受害者噤聲。事件曝光之後，該教練遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

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鄭孟洳指控說，原以為停權後，調查程序將依法進行，卻驚見世運國家隊出賽名單未經公開選拔，疑似遭該教練私下操控、暗中安排。

她進一步指出，以這次亞錦賽選拔為例，該教練不僅掛名借牌介入選拔程序，還直接指定教練與選手名單，其中甚至有教練未具備應有的A級資格，更有選手未參加選拔卻被內定，嚴重違反體育倫理與公平原則。

鄭孟洳說，她還接獲爆料，原本教育局已收回高雄大坪頂曲棍球場，該名教練卻疑似用他人協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地，招收學生並授課，她痛批「黑箱操作、違規內定，嚴重踐踏選手努力，孩子們不該淪為權力遊戲的犧牲品！」

鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，清查是否有遭該停權教練假借名義持續從事活動；她也要求運發局應主動向體育署提案，針對本次世運國家隊選拔黑箱情形，要求重啟公開、公正的選拔程序。

高雄市運發局長侯尊堯表示，國家隊選手的選訓是由直排滑輪溜冰協會負責，協會的業管單位是體育署，會把相關資訊轉知體育署，確保選訓是公平的。

教育局長吳立森說，該教練利用不同協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場一事，會積極進行了解。

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