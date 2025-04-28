晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

高雄性騷遭停權教練疑掛名操控國家隊選拔？鄭孟洳要求重啟選拔

2025/04/28 18:09

鄭孟洳（右）踢爆高雄性騷遭停權教練，疑掛名操控國家隊選拔？左為高市運發局長侯尊堯。（記者葛祐豪翻攝）鄭孟洳（右）踢爆高雄性騷遭停權教練，疑掛名操控國家隊選拔？左為高市運發局長侯尊堯。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳今天（28日）下午在議會教育部門質詢中踢爆，去年因涉嫌性騷案，遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的一名教練，疑似透過「掛名借牌」，違規暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊的選拔，內定出賽名單。

鄭孟洳表示，該名教練多年來以教學名義，涉嫌對女性球員進行性騷擾，行為包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以「退隊」威脅受害者噤聲。事件曝光之後，該教練遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

鄭孟洳指控說，原以為停權後，調查程序將依法進行，卻驚見世運國家隊出賽名單未經公開選拔，疑似遭該教練私下操控、暗中安排。

她進一步指出，以這次亞錦賽選拔為例，該教練不僅掛名借牌介入選拔程序，還直接指定教練與選手名單，其中甚至有教練未具備應有的A級資格，更有選手未參加選拔卻被內定，嚴重違反體育倫理與公平原則。

鄭孟洳說，她還接獲爆料，原本教育局已收回高雄大坪頂曲棍球場，該名教練卻疑似用他人協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地，招收學生並授課，她痛批「黑箱操作、違規內定，嚴重踐踏選手努力，孩子們不該淪為權力遊戲的犧牲品！」

鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，清查是否有遭該停權教練假借名義持續從事活動；她也要求運發局應主動向體育署提案，針對本次世運國家隊選拔黑箱情形，要求重啟公開、公正的選拔程序。

高雄市運發局長侯尊堯表示，國家隊選手的選訓是由直排滑輪溜冰協會負責，協會的業管單位是體育署，會把相關資訊轉知體育署，確保選訓是公平的。

教育局長吳立森說，該教練利用不同協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場一事，會積極進行了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中