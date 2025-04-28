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蘇迪曼盃》葉宏蔚／胡綾芳直落二勝出 台灣對捷克先馳得點

2025/04/28 18:04

葉宏蔚／胡綾芳助台灣旗開得勝拿下第一點。（本報合成照）葉宏蔚／胡綾芳助台灣旗開得勝拿下第一點。（本報合成照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今天登場，新組成的混雙葉宏蔚／胡綾芳在第二局化解對手3個局點，以21：18、25：23擊敗捷克組合克拉爾（Ondřej KRÁL）／絲娃比科娃（Tereza ŠVÁBÍKOVÁ），為台灣隊成功先下一城。

蘇迪曼盃在中國廈門進行，共16國分成4組，小組前2晉級8強。台灣自2011年起連7屆挺進8強，本屆和加拿大、捷克、南韓同組，昨首戰以4：1擊敗加拿大，取得小組賽第1勝。

葉宏蔚與胡綾芳昨首度合體對上加拿大就以直落二勝出，今天兩人再度合拍打頭陣，雖比賽前段一度陷入4：7落後，但之後連拿3分逼平戰局，雖比賽後段錯失領先，被追成18：18平手，葉胡配以3：1攻勢收尾，21：18先馳得點。

第二局宛如首局翻版，葉宏蔚／胡綾芳開局因失誤多而陷入落後，之後兩組人馬在一番激戰之下互有領先，葉胡配在最後階段平手時出現平推卦網、回擊出界等失誤，所幸最後靠著出色的個人能力表現回穩，成功化解3局點，最後逼出捷克對手卦網失誤，以25：23後來居上，為台灣搶下第1點。

台灣隊第二點男單將由林俊易把關，第三點女單為許玟琪，第四點男雙由邱相榤改搭李哲輝，第五點女雙為張淨惠、楊景惇。贏三點的隊伍獲勝，但無論勝負，預賽五點都會打完。

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