蘇迪曼盃》林俊易對戰勞達3連勝 台灣2：0捷克率先聽牌

林俊易。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今登場，台灣隊小組賽第二戰對上捷克，「左手重砲」林俊易挺過第二局亂流，以21：12、21：18力退勞達（Jan Louda），收下對戰3連勝，也幫助台灣取得2：0聽牌。

蘇迪曼盃在中國廈門進行，共16國分成4組，小組前2晉級8強。台灣自2011年起連7屆挺進8強，本屆和加拿大、捷克、南韓同組，昨首戰以4：1擊敗加拿大，取得小組賽第1勝。

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台灣隊今天由混雙葉宏蔚／胡綾芳打頭陣，兩人以21：18、25：23擺平捷克對手，而世界排名17的林俊易在第二點男單對上世界103的勞達，雙方排名有明顯落差。

林俊易僅在開賽曾落後1分，但沒多久熱機完畢後就展現宰制力，也體現兩者之間的實力差距，以11：7進入技術暫停，之後以18：10領先後勝負無意外，以21：12先下一城。

第二局，林俊易成為戰局的主導者，逼出勞達多次失誤，以11：6進入技術暫停，雙方最大分差達8分，只是之後小林出現多次回球出界失誤，一度被追近到18：18平手，好在他關鍵時刻回穩，靠著網前重扣先取得賽末點，並在最後逼出勞達的回球掛網，以21：18勝出。

台灣隊取得前兩點的勝利後，第三點女單由許玟琪把關，第四點男雙由邱相榤改搭李哲輝，第五點女雙為張淨惠、楊景惇。贏三點的隊伍獲勝，但無論勝負，預賽五點都會打完。

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