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台北賽》「台灣一哥」周天成領軍出擊 力拚生涯第5冠

2025/04/28 19:26

台灣羽球選手周天成。（資料照，記者陳志曲攝）台灣羽球選手周天成。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 YONEX台北羽球公開賽即將於5月6日至11日，在台北小巨蛋盛大開打。本屆賽事吸引來自27國共451位世界級頂尖選手參戰，堪稱今年最受矚目的國際羽球盛事。地主台灣隊由「台灣一哥」周天成領軍，攜手林俊易、李佳豪等男單好手強勢出擊，並與新科女單一姐宋碩芸、最強男雙李哲輝／楊博軒、王齊麟／邱相傑、混雙搭檔楊博軒／胡綾芳、女雙謝沛珊／洪恩慈等新生代選手攜手迎戰各國菁英，捍衛地主榮耀。

周天成在台北公開賽歷年表現出色，已勇奪4座男單冠軍，今年將力拚個人第5冠，寫下歷史新頁。主辦單位中華羽協也號召廣大球迷進場應援「台北小巨蛋是我們的主場，希望大家一起來為台灣選手加油打氣，把勝利留在台灣。」

台北公開賽門票已在日前開始預售，為了讓更多民眾能夠感受國際頂尖羽球賽事的熱血魅力，5月6日首日賽事將免費開放球迷進場觀賽，7日起賽事門票將依日程逐日調整，全票票價從300元至1000元不等，半票（65歲以上長者及身心障礙者）則為100元至400元。

大會也推出超值限量套票組合，包括5日套票（5月7日至11日）售價＄3200，購票加贈YONEX限量紀念T恤1件、及4日套票（5月8日至11日）售價＄2900元，購票加贈YONEX限量紀念毛巾1條。

為期6天的賽事分別由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動為賽事提供轉播服務。中華電信MOD與Hami video更是提供5/6起6天轉播，讓無法親臨現場觀賽的球迷們不論是透過電視、網路、還是手機，都可以全程即時觀看精彩賽事，一起為台灣選手加油。

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