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蘇迪曼盃》許玟琪克服首局落後成功關門 台灣3：0捷克提前拿下二連勝

2025/04/28 19:50

許玟琪。（資料照，記者陳志曲攝）許玟琪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今天進行第二日賽程，許玟琪在女單克服第一局的落後劣勢，以21：19、21：10 擊退麥可斯奈洛娃（Petra Maixnerová），拿下致勝第3點，以3：0確定打敗捷克，拿下二連勝。

本屆賽事共16國參賽，台灣預賽和南韓、捷克、加拿大同組，前2名可晉級8強，而過去台灣連7屆挺進8強，這次要力拚跨過魔咒，再次挑戰4強，希望不再空手而歸。

台灣小組賽首日4：1加拿大，第二天以3：0對捷克提前收勝，明天休兵一天，週三下午5點將與同為2連勝的南韓對決，決定誰能以分組第一晉級8強。

台灣隊由混雙葉宏蔚／胡綾芳打頭陣，兩人以21：18、25：23勝出，接著擔任第二點男單的「左手重砲」林俊易以21：12、21：18力退勞達（Jan Louda），收下對戰3連勝，幫助台灣隊以2：0率先聽牌。

世界排名23許玟琪在第三點女單披掛上陣，遭遇世界121的麥可斯奈洛娃，這是雙方首次交手，小許碰上陌生的對手，一直到技術暫停後才首度取得領先，雖之後因失誤又陷入落後局面，所幸她在17：19時靠著網前對角攻勢，接著又逼出對手回球出界，連拿4分以21：19後來居上。

手感熱開的許玟琪在換邊後拉出6：2的漂亮開局，之後以11：5進入技術暫停，最後也越打越順手，沒讓對手有任何追上機會，以21：10勝出，拿下致勝第3點。

台灣隊取得前三點的勝利後，提前擊敗捷克，但無論勝負，預賽五點都會打完，第四點男雙由邱相榤改搭李哲輝，第五點女雙為張淨惠／楊景惇。

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