全中運台中「極速傳說」陳羿岑打破國女200公尺7年無人能破紀錄。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國中等學校運動會於24日圓滿落幕，台中市代表隊96金103銀123銅入袋，並獲得8座團體錦標冠軍，台中市教育局指出，其中萬和國中「極速傳說」陳羿岑在國女200公尺項目，以24秒07成績打破霸榜7年無人能破的大會紀錄，表現超亮麗，市府預計於5月頒獎表揚所有獲獎選手，預計將發出近3500萬元體育獎金和培訓獎助金，感謝學校、選手及教練為台中爭光。

教育局指出，台中市學校參加今年全中運，在各運動種類上獲得金牌數分別為田徑13金、游泳6金、跆拳道7金、柔道1金、角力11金、射箭1金、射擊2金、舉重9金、拳擊1金、擊劍2金、自由車30金、輕艇6金、木球1金、羽球1金、韻律體操3金、滑輪溜冰2金，合計96金，表現相當優異。

請繼續往下閱讀...

其中田徑場上，台中市選手表現吸睛，在高男400公尺前6名選手中，台中選手就包辦5名，第一名長億高中陳育樺更是以47秒19成績奪下金牌，至於萬和國中「極速傳說」陳羿岑在國女200公尺項目，以24秒07成績打破霸榜7年之久均無人能破的大會紀錄，讓各界眼睛一亮。

此外，台中市射箭也開出金牌，今年由沙鹿高工林君穎在高男組複合弓個人對抗賽勇奪金牌；輕艇水域場地，標竿項目的8金，台中囊括4金，其中興大附農林晁均選手從110年到114年全中運都在K-1艇上拿回金牌，為全中運參賽生涯劃下完美句點。

教育局長蔣偉民指出，感謝全體參賽選手在場上全力以赴、不畏挑戰，以堅定信念突破極限，也感謝每位辛勤付出的教練，為選手們鋪設通往成功的道路。此次優異表現，也有賴各參與學校長期的培訓及家長的支持，提供完善的訓練資源與學習環境，讓選手們能夠兼顧課業與競技訓練；另也感謝台中市體育總會暨各單項委員會的協助，在訓練規劃、賽事準備及人才選拔上提供關鍵支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法