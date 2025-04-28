全大運舉重》紀錄搞烏龍！陳玟卉仍雙破全國摘金 亞錦賽添信心

台灣師大陳玟卉。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕巴黎奧運國手陳玟卉今天在全運會舉重女子76公斤級抓舉繳出105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤雙破全國紀錄，金牌入袋。 不過，陳玟卉原有機會3項都打破全國紀錄，卻因秩序冊未更新，場內播報也以舊紀錄為主，最後抓舉僅平全國紀錄。

陳玟卉在杭州亞運女子76公斤級以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，拿下第4名，當時雖未奪牌，但3項成績都已打破全國紀錄。不過，今年全運會秩序冊紀錄仍是舊的紀錄，3項成績分別為陳恩慈所締造抓舉104公斤、陳玟卉寫下的挺舉130公斤、總和231公斤。

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陳玟卉今天在抓舉前兩把繳出95公斤、100公斤，她在第3把挑戰105公斤時，場邊播報表示，陳玟卉若舉出105公斤即可打破全國紀錄，而她也順利舉起。而大會在中場休息時才發現紀錄有誤，在挺舉時進行修正，陳玟卉最終在挺舉繳出138公斤，並在挺舉、總和243公斤雙破全國紀錄。

對於紀錄出現烏龍，陳玟卉表示，起初沒有發現這件事情，但事後得知沒能3破全國也沒感到特別可惜，「主要是希望成功率可以提高，我對於今天成功率很滿意，畢竟這是今年度第一場比賽，鎖定6把成功，雖然重量上是有一點想法，但先要求成功率，這次6把全上給自己在亞錦賽添信心。」

陳玟卉表示，今天感覺真的還不錯，「跟訓練上差滿多的，之前訓練時擔心的都沒有發生，所以其實都是窮擔心。」陳玟卉接下來將參與亞錦賽，她希望能把成績繼續往前推，鎖定6把都成功。

至於針對這次紀錄烏龍，全大運舉重裁判組表示，因為秩序冊出國成績協會還沒有更新，這個紀錄是在杭州亞運締造的，「我們當時和協會索取成績時還沒有更新。」

教練黃達德表示，由於下周要去亞錦賽，全大運讓陳玟卉輕鬆的舉，「最近練習狀況還不錯，但真的沒有讓她想要舉太重，即便她今天狀況很好也不敢太勉強，重量慢慢加上去，希望讓她有超越紀錄的感覺。」

台灣師大陳玟卉。（全大運提供）

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台灣師大陳玟卉。（全大運提供）

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