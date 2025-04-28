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蘇迪曼盃》台灣5：0完封捷克晉8強 週三對安洗瑩領軍的南韓拚分組第一

2025/04/28 21:31

林俊易。（資料照）林俊易。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今天進行第二日賽程，台灣隊在預賽第二戰碰到捷克，5點全數以直落二過關，以5：0完封對手，霸氣拿下二連勝，挺進8強。

本屆賽事共16國參賽，台灣預賽和南韓、捷克、加拿大同組，前2名晉級8強，台灣在首日4：1力退加拿大，今天又以5：0橫掃捷克，確定連8屆都闖進8強，明天將休兵一天，週三下午5點將與世界球后安洗瑩領軍的南韓對決，決定誰能以分組第一闖8強淘汰賽。

台灣隊今天對捷克之戰由混雙葉宏蔚／胡綾芳打頭陣，兩人以21：18、25：23勝出，接著擔任第二點男單的「左手重砲」林俊易再以21：12、21：18力退勞達（Jan Louda），收下對戰3連勝，也幫助台灣隊率先聽牌。

世界排名23許玟琪在第三點女單披掛上陣，面對陌生的麥可斯奈洛娃（Petra Maixnerová），雖在首局多數時間落後，所幸在17：19時連拿4分以21：19後來居上，第二局再以21：10勝出，拿下致勝第3點。

台灣隊取得前三點的勝利後，確定擊敗捷克，但無論勝負，預賽五點都會打完，第四點男雙由邱相榤改搭李哲輝，兩人也以21：15、21：16擺平J.可拉爾（Jiří KRÁL）／O.可拉爾（Ondřej KRÁL），壓軸第五點女雙張淨惠／楊景惇再以21：17、21：6收勝，五點都以直落二強勢勝出，收下8強門票。

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