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PLG季後賽》「最強外籍生」莫巴耶轟新高20分 勇士淘汰獵鷹晉級總冠軍賽

2025/04/28 21:37

莫巴耶。（富邦勇士提供）莫巴耶。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士今在PLG季後賽首輪G4，靠「最強外籍生」莫巴耶攻下本季新高20分，以110：90力退台鋼獵鷹，收下總冠軍賽門票，將與桃園領航猿爭冠。

勇士在和平籃球館拿下2連勝，獵鷹昨靠飛雷神拿下24分領軍，以111：104扳回一城，成功續命，兩隊首節打完以29：29平分秋色，次節獵鷹除鉑金與谷毛唯嘉外，蓋比與白薩也加入開火行列，打完前兩節取得51：47些微優勢，雖然飛雷神此役手感不佳，上半場外線5投0中只拿4分，鉑金獨攬16分，勇士方面，今天迎來本季初先發的老將林志傑5投1中僅拿2分，沃特斯與莫巴耶都拿8分。

易籃後林志傑連拿4分率領勇士展開反撲，接著威希上演灌籃秀、周桂羽外線開火，助隊擴大領先，獵鷹再度出現單節當機的問題，第三節只拿18分，勇士帶著78：69進入決勝節。

昨天在末節攻下10分的陳又瑋今在最後一節再度跳出來，連續2顆三分球讓勇士將領先擴大至雙位數，獵鷹前役獲勝功臣飛雷神手感持續低迷，勇士倒數3分鐘靠柏德上籃得手取得103：82優勢，勝負也提前定調，獵鷹在PLG的首季畫下句點。

莫巴耶攻下20分創個人季後賽單場得分紀錄，另有7籃板，柏德20分、6籃板、5助攻，威希19分、16籃板，周桂羽16分進帳，同樣也是個人季後賽單場得分新高，林志傑上場將近18分鐘6分作收。

鉑金22分是獵鷹最佳，翟蒙19分，白薩挹注14分，飛雷神今12投4中只拿9分，谷毛唯嘉13分、7助攻，賽後也流下不甘心的男兒淚。

特斯。（富邦勇士提供）特斯。（富邦勇士提供）
周桂羽。（富邦勇士提供）周桂羽。（富邦勇士提供）
賴廷恩。（富邦勇士提供）賴廷恩。（富邦勇士提供）

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