中職》連投3次觸身球情緒潰堤 12強冠軍王志煊冷靜後發聲

樂天桃猿王志煊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿12強冠軍國手王志煊，在26日對富邦悍將一戰，因單場連投3次觸身球後被換下場，鏡頭也捕捉到他落淚的樣子，在經過1天的沉澱後，今天王志煊在社群軟體上發聲。

王志煊在2020年選秀會上以第五指名加盟樂天桃猿，並於2021年奪下二軍中繼王，同年登上一軍不過表現一般，2022年季末在一軍出賽1場更是直接被打爆，不過季末更換投球姿勢後，王志煊的職棒之路也迎來轉折。2023年王志煊出賽43場，主投35局防禦率1.29，去年更是出賽58場，拿下31次中繼成功，成為聯盟中繼王。去年王志煊更是入選12強，成為台灣隊的冠軍成員之一。

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不過在本月26日的比賽，王志煊面對富邦悍將登板，卻連續3打席投出觸身球後退場，寫下中職史上第1次單場3打席3死球的紀錄，賽後他也自責落淚。

在經過1天的沉澱後，今（28）日王志煊在社群軟體上發文：「謝謝大家的關心，對大家以及當下的自己非常失望。這禮拜調整好心情，繼續面對比賽。也許自己走的比人家慢，一步一步慢慢來。相信自己能夠度過很煎熬的時刻。整理好心情，每天保持著笑容。相信有笑容的人，做什麼事都很順心 。」中職官方帳號也回文聲援：「小煊我們挺你」

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