PLG》換聯盟首季畫下句點 獵鷹主帥肯定團隊成長點名郭少傑

獵鷹主帥柯納。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼獵鷹今在PLG季後賽首輪第4戰以90：110不敵富邦勇士，系列賽1：3遭淘汰正式放暑假，奧地利籍主帥柯納指出，雖然無緣爭冠，仍是收穫不少的一季。

柯納賽後恭喜勇士，表示自己很期待看到精彩的總冠軍賽，雖然無緣奪冠，但他也同時肯定團隊本季的表現，「這一季我們有很大的進步，雖然離目標還有一段距離，但大家非常團結，每個人都很努力變得更好，在休息室看到大家沮喪的神情，我的心都碎了，但也表示我們走在對的路上，如果持續進步的話，這個球隊會有很光明的未來。」

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獵鷹休賽季從T1轉戰PLG，例行賽以13勝11敗作收，最後在季後賽止步首輪，對於來到PLG的第一個球季，柯納表示，本季一開始並未抱有太多特定的期待，只希望在成員沒有太多變動下能打造更好的團隊，他指出，雖然球隊可能無法招募到名氣響亮的球員，但他誇讚本季加入的謝宗融是「天上掉下來的禮物。」

柯納指出，本季一大目標就是努力培養球員，選手的成長也有目共睹，他表示，不只有年輕球員，像是35歲的前鋒郭少傑也進步不少，「有時候無關年齡或經驗，只要你花時間、肯努力，就會進步，我們永遠都需要進步。」

柯納指出，這季來到PLG這個新聯盟，其實自己也仍在適應亞洲的籃球以及不同的文化與球風，「雖然有很多挑戰，但我很享受這些挑戰，對我來說最重要的就是跟一群很棒的人一起工作。」

獵鷹郭少傑。（PLG提供）

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