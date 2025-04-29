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MLB》169轟前國聯冠軍賽MVP遭道奇DFA 兩大冠軍功臣鳳還巢勇士

2025/04/29 07:42

羅沙里歐。（資料照，美聯社）羅沙里歐。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天宣布簽回2021年國聯冠軍賽MVP、33歲左打外野手羅沙里歐（Eddie Rosario），這也是他3度披上前東家的戰袍。

羅沙里歐曾在2021年至2023年間效力勇士，2024年也曾短暫回歸。他是勇士奪得2021年世界大賽冠軍的重要功臣，在國聯冠軍賽對戰道奇期間，累積25打數敲出14支安打，貢獻3轟和9打點，打擊率高達.560，助隊打進世界大賽，獲選為國聯軍賽MVP，是該年勇士奪冠的重要功臣之一。

他本季與道奇隊簽下小聯盟合約，日前因大谷翔平請陪產假而升上大聯盟，獲得2場出賽機會，合計4打數敲1安。大谷歸隊後，羅沙里歐遭到指定讓渡（DFA）。

前東家勇士今天宣布與羅沙里歐簽下大聯盟合約，同時也將近期狀況不佳的25歲外野手凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）下放至小聯盟3A。此外，為了清出40人名單的位置，勇士將31歲右投湯普森（Zach Thompson）指定讓渡。

勇士隊也已將日前從天使隊讓渡名單中撿來的前冠軍右投安德森（Ian Anderson）升上大聯盟，同時將丹尼爾（Davis Daniel）下放到3A。

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