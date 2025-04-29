MLB》賽前打擊率不到2成的尼莫灌進9打點 大都會21安痛宰國民

尼莫。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）今天單場4安，包含一發滿貫彈，灌進9分打點追平大都會隊史紀錄。大都會此戰全場狂敲21安，包含4發全壘打，最後在客場以19比5大勝國民。大都會目前以20勝9敗居國家聯盟東區龍頭。

大都會前5局打完以3比0領先，第6局起局局有攻勢，尼莫在第6局敲三分砲，第7局尼莫又敲滿貫砲，第8局尼莫敲帶有2分打點的二壘安打，大都會後面4局合計打進16分，最後輕鬆收下勝利。

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今天賽前，尼莫的打擊率僅1成92，此戰卻一口氣大爆發，全場6打數4安，包含2轟，進帳9分打點追平2008年6月27日前大都會強打戴加多（Carlos Delgado）的紀錄，兩人並列隊史最多紀錄；此外，尼莫賽後的打擊率升至2成18。

大聯盟官網報導，尼莫成為自2024年9月19日的道奇日本巨星大谷翔平以來，第一位單場進帳9分打點的選手。尼莫也成為自2002年8月10日的小熊傳奇名將索沙（Sammy Sosa）之後，第一位在3局內進帳9分打點的選手。

大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5局無失分，摘本季第4勝；國民先發投手T.威廉斯（Trevor Williams）主投5.1局失5分，吞本季第3敗。第9局工具人羅沙里歐（Amed Rosario）登板投球，後援1局失掉4分。

Brandon Nimmo ties the @Mets franchise record with a 9-RBI game! pic.twitter.com/of3NJuWPcS — MLB （@MLB） April 28, 2025

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