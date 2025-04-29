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MLB》大谷翔平變「女兒傻瓜」道奇主帥給建言：支持真美子最重要

2025/04/29 08:38

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平和愛妻真美子日前喜獲千金，正式升格為新手爸媽。總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天透露，已經透過Facetime看到了大谷的女兒，並給這名新手爸爸一個忠告，要當真美子最強的後盾。

大谷翔平去年2月29日與田中真美子結婚，並在12月宣布愛妻已經懷孕，2025年將迎來新成員升格當爸爸，大谷在今年4月19日宣布請陪產假，最多可休3天，他也缺席該日與遊騎兵的客場系列賽首戰，隔日就宣布愛女誕生的喜訊，隨即就馬上歸隊。

羅伯斯今天受訪表示，大谷翔平目前看起來很幸福，昨天在餐廳用餐時，看到他用Facetime在與自家女兒視訊，眼裡滿是寵溺。羅伯斯身為兩個兒子的爸爸，也給了大谷翔平一些建議，他認為剛出生的寶寶會一直黏著媽媽，所以一開始最重要的是要好好支持真美子。

真美子曾是籃球員，他與大谷都是運動員，外界對於兩人所孕育的孩子有著高度期待。不過，羅伯斯認為，雖然大谷的女兒將來一定可以長得很高，但即便夫妻兩人都是運動員，也不代表孩子一定要從事運動，自己只是單純地希望大谷的小孩能夠健康且快樂的長大。

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