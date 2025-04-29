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MLB》自請調離第1棒？太空人「阿土伯」曝原因：外野走下來太久

2025/04/29 09:14

艾圖維。（資料照，法新社）艾圖維。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕原本長期擔任太空人開路先鋒的球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），今天迎戰老虎卻改打2棒，而他在賽前自曝原因，表示他從左外野回到休息室要花較多時間，無法專心準備打擊，因此請求總教練艾斯帕達（Joe Espada）將他調離開路先鋒。

艾圖維生涯前14個球季以擔任二壘手為主，但休賽季球隊先後送走了塔克（Kyle Tucker）與柏格曼（Alex Bregman）兩位球星，因此讓現今34歲的他在今年轉守外野。

今天面對老虎的比賽由潘尼亞（Jeremy Peña）擔任先發第1棒，艾圖維則緊隨其後擔任2棒的工作，他說：「我需要多一點時間從左外野走下來。我和Joe建議，他有幾場球賽或許可以把我擺在第2棒，殊不知他今天就做到了，而他決定今天把開路先鋒的位子交給Jeremy。」

艾圖維坦言，感謝潘尼亞能夠擔任首棒打者，讓他可以有更多時間準備打擊，也能為今年比較貧弱的打線增添活力，「Jeremy是我們隊上打的非常出色的球員之一，他的擊球能力非常好，在壘上時也很有爆發力與活力。因此當他上壘時，很多事情都有可能發生，或許這樣的話我就可以短打，把打下分數的機會做給Yordan（阿瓦瑞茲Yordan Alvarez）。」

主帥艾斯帕達表示，他和艾圖維平常就會針對球隊交換不同的意見，針對調動棒次的可能性雙方也早已討論過，「當他鎮守外野時，或許會給他多一點時間讓他把打擊給準備好。他在場上奮戰多年，他比誰更知道自己，因此希望這個改動可以製造更多機會給球員，並得到更多分數。」

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