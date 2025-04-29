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MLB》前5場合計10K、今單場8K創新高 菅野智之5局無失分壓制洋基奪第3勝

2025/04/29 09:31

菅野智之。（法新社）菅野智之。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力金鶯的歲前日職央聯MVP、35歲日本右投菅野智之，今天在主場迎戰美東龍頭洋基，繳出5局無失分的好投單場8K創旅美最佳，金鶯終場以4：3險勝中止3連敗，菅野收下本季第3勝。

菅野智之今天首局就出現狀況，1出局之後被「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安以及對貝林傑（Cody Bellinger）投出保送，三振高德史密特（Paul Goldschmidt）後對奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）投出觸身球，讓洋基攻佔滿壘，所幸菅野及時回穩解決沃爾普（Anthony Volpe）化解危機，力保不失分。

前5場僅累積10K的菅野智之，此役大展K功，第2局飆出2連K，3局上三振掉葛里遜（Trent Grisham）之後，雖然接連被賈吉和貝林傑敲出安打，但之後連續三振高德史密特和奇澤姆，該局3個出局數全都是用三振所拿下。

菅野智之4、5兩局各1次三振，5局上終於三振掉前兩打席都敲安的賈吉，菅野智之今天主投5局用95球，被敲5支安打無失分，另有2次保送，單場8K創下旅美生涯最佳，防禦率降至3.00。

金鶯2局下靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）的中外野二壘安打先馳得點，歐賀恩（Ryan O'Hearn）第3局敲出右外野3分砲，本季第5轟出爐，金鶯取得4：0領先。

洋基在7局上破蛋，賈吉在一三壘有人擊出三壘滾地球送回第1分，沃爾普和威爾斯（Austin Wells）在第8局連續敲出長打進帳2分，洋基追到3：4落後。但洋基最終仍難挽頹勢，金鶯火球終結者包提斯塔（Félix Bautista）關門成功守住勝利，進帳本季第4場救援成功。

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