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MLB》山本由伸要「投1休5」？ 道奇將迎客場10連戰 教頭給出想法

2025/04/29 09:38

MLB》山本由伸要「投1休5」？ 道奇將迎客場10連戰 教頭給出想法山本由伸。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天因右肩發炎進入15天傷病名單，由於道奇在5月初要迎接客場10連戰，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，有考慮讓日籍右投山本由伸、佐佐木朗希採取「投1休5」模式。

道奇今年採取6人先發輪值，山本由伸、佐佐木朗希都是以「投1休6」的方式輪值。但史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近期都相繼因傷缺陣，而且道奇從美國時間5月2日開始，將進行客場10連戰，投手戰力更加吃緊。

羅伯斯今天受訪表示，考慮讓後援投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）擔任先發投手。

被問到山本由伸、日籍右投佐佐木朗希是否可能採取「1休5」的方式應對，羅伯斯對此回應，目前球隊正在討論這個選項，山本去年大約在這個時間，也曾經以投1休5的節奏投球，考慮到賽程，讓他們在兩場先發之間的休息天數減少。

山本由伸本季先發6場，交出3勝2敗、防禦率1.06的成績，共投34局，被打擊率僅1成90，每局被上壘率為1。

佐佐木朗希本季先發6場，吞下1敗、防禦率3.55，共投25.1局賞20次三振，被打擊率1成98，每局被上壘率為1.42。

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