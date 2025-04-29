MLB》奧柏先發7.2局失1分好投 雙城打線狂敲17安擊敗守護者

奧柏今日先發主投7.2局僅失1分，收下本季第3勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕作客迎戰守護者的雙城，靠著團隊敲出多達17支安打，以及先發投手奧柏（Bailey Ober）7.2局僅失1分的表現之下，終場以11：1拿下勝利，收穫近期4連勝，近7場比賽僅吞1敗。

今日擔任雙城開路先鋒的朱利恩（Edouard Julien），面對先發投手威廉斯（Gavin Williams）的第1球就扛出中外野大牆，形成首局首打席首球全壘打，隨後再靠著隊友3支安打單局攻下2分。2局上巴克斯頓（Byron Buxton）也把握滿壘局面，敲出2分打點二壘安打，前2局就拿下4分領先。

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比賽來到5、6兩局，雙城打線繼續添分，合計敲出7支安打灌進5分，8局上半比分被拉開的情況下，守護者選擇不消耗牛棚，換上野手威爾森（Will Wilson）吃局數，而他在二壘有人時面對傑弗斯（Ryan Jeffers）被一棒敲出本季首轟，最終靠著兇猛的火力擊敗對手。

雙城包括先發球員在內，一共有10名球員擊出安打，其中6位有至少雙安的表現，投手部分，雙城先發奧柏主投7.2局被敲8支安打，僅在5局下半被阿里亞斯（Gabriel Arias）與諾埃爾（Jhonkensy Noel）的安打失掉1分，送出2次三振且沒有投出保送，拿下本季第3勝。

守護者上一場面對紅襪也以大分差落敗，兩場總計失掉多達24分，另外陣中牛棚大將席沃德（Paul Sewald）在5局上半抓下2出局後因傷退場，並診斷為右肩發炎，對於近4場比賽僅拿1勝的守護者來說，無疑是一個壞消息。

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