NBA季後賽》湖人、灰狼G4出現關鍵漏判！東契奇被絆倒錯失罰球機會

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨天在西部季後賽首輪G4以113:116不敵灰狼,系列賽陷入1:3遭聽牌的絕境。湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)賽後受訪對於關鍵時刻裁判漏吹東契奇(Luka Doncic)被絆倒十分不滿。裁判報告今天出爐,東契奇確實遭麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)絆倒,

湖人當時在季後賽首輪第4戰於第四節33秒以113:114落後,東契奇在中場附近被麥克丹尼爾斯絆倒,東契奇倒地後仍保住了球權,湖人隨即叫了暫停,以避免半場8秒違例。

如果當時裁判吹判犯規,東契奇將獲得罰球機會,有機會扳平或反超比分。但結果是,麥克丹尼爾斯之後成功抄截詹姆斯(LeBron James)的發球,愛德華茲(Anthony Edwards)在最後10.9秒時兩罰俱中,將比分拉開到116:113,里維斯(Austin Reaves)最後一擊失手,未能幫助球隊將戰局帶進延長賽。

湖人總教練瑞迪克賽後受訪表示,東契奇很明顯是被絆倒的,他應該要站上罰球線,東契奇也直白地表示:「我確實被絆了一下。」NBA今天公布裁判報告:「丹尼爾斯防守時向前跨步進擋住東契奇的行進路線,造成非法的腳部接觸,使其失去平衡。」聯盟承認誤判也無濟於事。

