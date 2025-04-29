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NBA季後賽》湖人、灰狼G4出現關鍵漏判！東契奇被絆倒錯失罰球機會

2025/04/29 10:30

東契奇。（資料照，路透）東契奇。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨天在西部季後賽首輪G4以113：116不敵灰狼，系列賽陷入1：3遭聽牌的絕境。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪對於關鍵時刻裁判漏吹東契奇（Luka Doncic）被絆倒十分不滿。裁判報告今天出爐，東契奇確實遭麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）絆倒，

湖人當時在季後賽首輪第4戰於第四節33秒以113：114落後，東契奇在中場附近被麥克丹尼爾斯絆倒，東契奇倒地後仍保住了球權，湖人隨即叫了暫停，以避免半場8秒違例。

如果當時裁判吹判犯規，東契奇將獲得罰球機會，有機會扳平或反超比分。但結果是，麥克丹尼爾斯之後成功抄截詹姆斯（LeBron James）的發球，愛德華茲（Anthony Edwards）在最後10.9秒時兩罰俱中，將比分拉開到116：113，里維斯（Austin Reaves）最後一擊失手，未能幫助球隊將戰局帶進延長賽。

湖人總教練瑞迪克賽後受訪表示，東契奇很明顯是被絆倒的，他應該要站上罰球線，東契奇也直白地表示：「我確實被絆了一下。」NBA今天公布裁判報告：「丹尼爾斯防守時向前跨步進擋住東契奇的行進路線，造成非法的腳部接觸，使其失去平衡。」聯盟承認誤判也無濟於事。

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