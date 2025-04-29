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NBA季後賽》大屠殺！騎士打爆熱火55分 4戰橫掃晉級次輪

2025/04/29 10:04

騎士大勝。（路透）騎士大勝。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的熱火今天在開賽就被打得潰不成軍，騎士火力全開，全場14人都有得分進帳，全場最多曾領先60分，終場以138：83打爆對手，4戰橫掃熱火晉級，次輪要對上溜馬與公鹿系列賽的勝方。

過去在季後賽曾締造「老八傳奇」的熱火，本屆從附加賽起步，取得2連勝吊車尾晉級8強，但今年沒有奇蹟，今天在陷入0：3的絕境之下，不能輸的第4戰毫無招架之力，首節就被騎士打出43：17的狂暴攻勢，上半場打完以33：72大幅落後，邁阿密主場球迷都鴉雀無聲。

半場打完就輸39分，也是季後賽史上第3大分差紀錄，僅次1987年巫師與活塞的40分、2017年塞爾提克與騎士的41分。

騎士在下半場換上板凳應戰依舊不手軟，單節63.2％投籃命中率再灌進39分，分差來到49分，第四節的垃圾時間再進一步擴大至60分，但最後熱火讀秒階段投進三分球，最後雙方以55分之差的差距結束比賽，才沒寫下最慘紀錄。

騎士把季後賽當練兵場，15人輪番上陣有14人得分，米契爾（Donovan Mitchell）22分，杭特（De'Andre Hunter）19分，艾倫（Jarrett Allen）14分、12籃板，傑洛米（Ty Jerome）18分，莫布里（Evan Mobley）17分，全隊繳出54.7％命中率，共6人得分達雙位數。

季後賽史上最大分差紀錄為2009年金塊與黃蜂、1956年湖人與老鷹的58分，而騎士今天狂勝熱火55分，則締造史上第4大分差紀錄。

熱火只有36％投籃命中率，約科奇（Nikola Jovic）拿24分最好，艾德巴約（Bam Adebayo）13分，全隊球員火力有限，防守也薄如蟬翼，今年季後賽4戰被橫掃，首輪提前出局。

騎士球星米契爾（左）。（法新社）騎士球星米契爾（左）。（法新社）

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