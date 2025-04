MLB》曾旅日的馬丁尼茲繳6局優質好投 助紅人收5連勝

N.馬丁尼茲。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人34歲右投N.馬丁尼茲(Nick Martinez)今天交出6局失1分好投,幫助紅人在主場以3比1擊敗紅雀。N.馬丁尼茲收本季首勝,紅人拿下5連勝,目前以16勝13敗暫居國聯中區第二。

N.馬丁尼茲首局被紅雀球星艾倫納多(Nolan Arenado)敲二壘安打失掉1分,第5局N.馬丁尼茲再度遇到無人出局一、二壘有人的失分危機,紅雀溫恩(Masyn Winn)短打失敗、讓紅人傳三壘封殺,N.馬丁尼茲再製造雙殺打,化解失分危機。N.馬丁尼茲從第2局起,後面5局沒有再讓對手得分。

紅人捕手崔維諾(Jose Trevino)在第3局敲陽春砲追平比數,第4橘紅人馬提(Noelvi Marte)敲關鍵三壘安打攻進超前的1分。第6局紅人拉克斯(Gavin Lux)擊出帶有1分打點的二壘安打追加保險分,讓紅人收下勝利。

N.馬丁尼茲主投6局被敲5安,失掉1分,賞3次三振、丟2次保送,摘本季首勝,賽後防禦率為4.68。紅人終結者帕岡(Emilio Pagan)1局無失分收本季第8次救援成功;紅雀右投帕蘭特(Andre Pallante)主投6局失3分,吞本季第2敗。

N.馬丁尼茲曾在2018年、2020年效力日職日本火腿,2021年則是效力軟銀鷹。他在2022年重返美職賽場效力教士隊,他在2024年起轉戰紅人,上季出賽42場有18場先發,戰績10勝7敗、防禦率3.10。

McLain and Elly are fun to watch turning 2. Nick Martinez is rightly fired up about that pick by McLain and the turn by Elly to end the St. Louis 5th. pic.twitter.com/fuGgUQUhol