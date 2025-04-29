NBA》左腳傷勢導致整季報銷 里拉德吐心聲：這真的傷我很深...

里拉德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿球團今日公布，陣中34歲明星後衛里拉德（Damian Lillard）因左腳阿基里斯腱斷裂整季報銷，無法幫助球隊繼續征戰，也讓本人在社群媒體發文坦言：「這個傷勢真的傷我很深。」

公鹿昨天在季後賽首輪第4戰敗給溜馬，系列賽以1勝3敗慘遭聽牌，而該場比賽里拉德只打6分鐘就因左腳傷勢退場，今天進行核磁共振（MRI）檢查之後，確診為左腳阿基里斯腱撕裂將動刀治療，除了剩餘賽事報銷之外，2025-26賽季能否準時回歸也是未知數。

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在得知傷勢的嚴重性後，里拉德在個人社群媒體Instagram發文，坦言感謝所有為他祈禱與祝福的人，「這真的傷我很深，這並不是我想要的方式，就讓我們繼續看下去...」

昨日砍下全場最高28分，外帶15籃板宇6助攻的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），在昨天的賽後受訪時稱讚里拉德是他在球場上看到心理素質最強大的球員之一，「這就是為什麼他能成為這樣的球員，我相信他會克服在他面前的所有阻礙。每個人在場上都會為他奮鬥，不管他遇到什麼困難他都能克服，而且我們都會幫助他。」

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