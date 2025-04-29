晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》菅野智之5局飆8K、讓洋基打線全場17次揮空 金鶯教頭大讚

2025/04/29 11:38

菅野智之。（法新社）菅野智之。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天交出5局賞8次三振的成績，幫助金鶯在主場以4比3擊敗洋基，金鶯也中止近期的3連敗。菅野智之以3勝居全隊投手最多。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，菅野今天看起來非常專注，能感覺到他全心投入比賽。

此戰菅野智之主投5局被敲5安，賞8次三振創旅美生涯單場新高，丟1次保送，沒有失分，賽後防禦率為3。菅野智之此戰用95球，其中有26顆橫掃球，23顆四縫線球，指叉球和曲球各19顆，5顆伸卡球，3顆卡特球，全場最快丟到94.4英哩（約151.9公里）。

菅野智之今天全場製造17次揮空，他認為，這場比賽的滑球和橫掃球更好，而且能有效運用速球，才能製造這麼多的揮空。

菅野智之也提到，很感謝自家中外野手穆林斯（Cedric Mullins）在第5局沒收高德史密特（Paul Goldschmidt）中外野可能形成全壘打的深遠飛球，「如果飛出去的話，今天比賽可能贏不了，那是個很關鍵的PLAY。」

此外，菅野智之面對洋基MVP球星「法官」賈吉，前2打數都被敲安，第三打席則用指叉球讓賈吉揮空吞三振。菅野回顧與賈吉的對決，「因為春訓時丟保送被噓，所以這次我投球盡量避免被噓。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中