MLB》菅野智之5局飆8K、讓洋基打線全場17次揮空 金鶯教頭大讚

菅野智之。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天交出5局賞8次三振的成績，幫助金鶯在主場以4比3擊敗洋基，金鶯也中止近期的3連敗。菅野智之以3勝居全隊投手最多。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，菅野今天看起來非常專注，能感覺到他全心投入比賽。

此戰菅野智之主投5局被敲5安，賞8次三振創旅美生涯單場新高，丟1次保送，沒有失分，賽後防禦率為3。菅野智之此戰用95球，其中有26顆橫掃球，23顆四縫線球，指叉球和曲球各19顆，5顆伸卡球，3顆卡特球，全場最快丟到94.4英哩（約151.9公里）。

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菅野智之今天全場製造17次揮空，他認為，這場比賽的滑球和橫掃球更好，而且能有效運用速球，才能製造這麼多的揮空。

菅野智之也提到，很感謝自家中外野手穆林斯（Cedric Mullins）在第5局沒收高德史密特（Paul Goldschmidt）中外野可能形成全壘打的深遠飛球，「如果飛出去的話，今天比賽可能贏不了，那是個很關鍵的PLAY。」

此外，菅野智之面對洋基MVP球星「法官」賈吉，前2打數都被敲安，第三打席則用指叉球讓賈吉揮空吞三振。菅野回顧與賈吉的對決，「因為春訓時丟保送被噓，所以這次我投球盡量避免被噓。」

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