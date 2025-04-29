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MLB》大谷翔平連3場敲安+盜壘獲3保送 艾德曼10下再見安助道奇3連勝

2025/04/29 13:17

MLB》大谷翔平連3場敲安+盜壘獲3保送 艾德曼10下再見安助道奇3連勝大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰馬林魚，不僅連續3場敲安打，更選到3次四壞球保送，本季第7盜出爐，道奇終場靠著韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）10局下的再見安打，在延長賽以7：6逆轉擊敗馬林魚，收下3連勝。

大谷翔平首局首打席從馬林魚27歲右投卡布雷拉（Edward Cabrera）手中，敲出擊球初速達101.3英里的右外野安打，連續3場敲安，隨後更盜上二壘，本季第7盜出爐，佛里曼（Freddie Freeman）接著敲出適時安打，送回三壘上的大谷跑回第1分。

道奇第3局攻勢再起，馬恩西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）連續敲安，大谷翔平選到四壞球保送，貝茲（Mookie Betts）滿壘敲安打回第2分，羅哈斯在4局下敲出長打進帳第3分，大谷翔平連兩打席獲得四壞球保送。赫南德茲（Teoscar Hernandez）第5局敲出左外野2分砲，本季第9轟出爐，連續3天開轟，距離生涯600分打點只差1分，道奇前5局取得5：0的領先。

梅伊。（路透）梅伊。（路透）

道奇27歲右投梅伊（Dustin May）前5局有效壓制馬林魚打線，只被敲出3支零星安打無失分，但6局上遭遇亂流，瓦格曼（Eric Wagaman）在一二壘有人敲出帶有1分打點的安打，梅伊解決拉米瑞茲（Agustin Ramirez）後退場，但接替投球的班達（Anthony Banda）未能止血，投出保送後被代打的邁爾斯（Dane Myers）敲出中外野滿貫砲，一棒扳平戰局，追到5：5平手。梅伊此役先發5.1局被敲5安失3分，三振和保送各3次，防禦率漲至3.95，他的勝投也飛走了，與第2勝擦身而過。

大谷翔平在第6局3度選到四壞球保送，8局下一壘有人遭到三振，大谷此役4支1，本季首度獲得「猛保賞」，賽後打擊率升至0.290，上壘率為0.392，OPS為0.925。

兩隊纏鬥至延長賽才分出勝負，桑契斯（Jesus Sanchez）10局上敲出帶有超前分的安打，取得6：5領先，道奇艾德曼10局下在二三壘有人敲出帶有2分打點的再見安打，幫助道奇以7：6險勝馬林魚，賞給對手3連敗。

艾德曼10局下敲出帶有2分打點的再見安打，幫助道奇在延長賽以7：6逆轉擊敗馬林魚。（法新社）艾德曼10局下敲出帶有2分打點的再見安打，幫助道奇在延長賽以7：6逆轉擊敗馬林魚。（法新社）

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