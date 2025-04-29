NBA季後賽》勇士、火箭衝突不斷！嘴綠雙腳踢頭部 柯瑞也被吹T

勇士、火箭上半場出現肢體衝突。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第4戰，勇士、火箭上半場就出現兩波衝突，導致前兩節就出現3次技術犯規，勇士上半場打完以50比57落後。

第二節剩下7分鐘時，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）透過D.格林（Draymond Green）的擋人掩護要過人時，被火箭防守悍將「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）犯規弄倒，柯瑞準備起身時，布魯克斯去搶他的球，D.格林上前與布魯克斯發生衝突，雙方爆發推擠。裁判檢視畫面後，D.格林、布魯克斯各領1次技術犯規，連柯瑞也領到技術犯規。

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接著該節剩下2分44秒，D.格林發生掉球失誤，他想爭球時與火箭伊森（Tari Eason）雙雙倒地，這時D.格林的雙腳直接踢到伊森的頭部，伊森當下與D.格林爆發衝突。

裁判經檢視後，賞給伊森一次技術犯規，D.格林則是領到一級惡意犯規。

Dillon Brooks trying to injure Steph Curry because he can’t guard him #Sad pic.twitter.com/VCrjSPlz5e — Steph Curry Muse （@StephMuse_） April 29, 2025

柯瑞也領到技術犯規。（美聯社）

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