NBA季後賽》勇士、火箭衝突不斷！嘴綠雙腳踢頭部 柯瑞也被吹T

勇士、火箭上半場出現肢體衝突。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪第4戰,勇士、火箭上半場就出現兩波衝突,導致前兩節就出現3次技術犯規,勇士上半場打完以50比57落後。

第二節剩下7分鐘時,勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)透過D.格林(Draymond Green)的擋人掩護要過人時,被火箭防守悍將「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)犯規弄倒,柯瑞準備起身時,布魯克斯去搶他的球,D.格林上前與布魯克斯發生衝突,雙方爆發推擠。裁判檢視畫面後,D.格林、布魯克斯各領1次技術犯規,連柯瑞也領到技術犯規。

接著該節剩下2分44秒,D.格林發生掉球失誤,他想爭球時與火箭伊森(Tari Eason)雙雙倒地,這時D.格林的雙腳直接踢到伊森的頭部,伊森當下與D.格林爆發衝突。

裁判經檢視後,賞給伊森一次技術犯規,D.格林則是領到一級惡意犯規。

Dillon Brooks trying to injure Steph Curry because he can’t guard him #Sad pic.twitter.com/VCrjSPlz5e