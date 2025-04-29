MLB》格林單場雙響砲無用！沃克、艾圖維開轟助太空人逆轉老虎

「阿土伯」艾圖維今調到第2棒，敲出逆轉比數的2分砲，是球隊能獲勝的功臣之一。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰老虎的太空人，靠著沃克（Christian Walker）與「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）各敲出1發兩分砲，幫助球隊逆轉比數，讓老虎格林（Riley Greene）即便敲出單場雙響砲也做白工，終場以8：5收下2連勝。

老虎在3局上半率先發動攻勢，卡本特（Kerry Carpenter）在一壘有人時敲出中左外野的2分砲先馳得點，4上格林也跳出來扛出陽春彈，幫助老虎取得3分領先。

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比賽中段輪到太空人吹起反攻號角，4局下半沃克咬中佛雷爾提（Jack Flaherty）95英里（約152.9公里）的速球，一棒轟向中左外野形成2分砲，將分差追近至1分，6下輪到今天調到第2棒的艾圖維，同樣相中速球擊出2分打點全壘打逆轉比數。

不過太空人的火力不僅如此，7局下靠著老虎游擊手史威尼（Trey Sweeney）發生2次傳球失誤開啟攻勢，隨後靠著3支安打單局灌進4分，縱使8上老虎在格林單場敲出第2發全壘打的帶領下拉近比分，但最後半局靠著明星終結者哈德（Josh Hader）關門成功，讓太空人在主場收下最後的勝利。

老虎今日掛帥的佛雷爾提主投5局，被敲出6支安打（含2轟）失掉4分，苦吞本季第3敗。太空人部分，先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）5局的投球也挨2轟失掉3分，不過後續派出5名牛棚投手僅失掉2分，外加打線的火力掩護成功助隊獲勝。

佛雷爾提本場主投5局失掉4分，吞下本季第3敗。（法新社）

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