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日職》開季防禦率破11的戶鄉翔征與一軍合流 將在5月初對決阪神

2025/04/29 12:43

戶鄉翔征。（資料照，路透）戶鄉翔征。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人25歲王牌投手戶鄉翔征今年開季3場先發，防禦率高達11.12，也讓他在4月12日被降至二軍調整。根據日媒《體育報知》報導，戶鄉翔征從今天與一軍會合，預計在5月5日正式回一軍，並在主場東京巨蛋對決阪神虎。

戶鄉翔征在4月11日作客廣島鯉魚之戰，僅投3.1局被敲10安，失掉10分有9分自責，最後也吞下敗投。戶鄉翔征本季3場先發，戰績是0勝2敗，共投11.1局被敲21安，被打擊率為3成96，每局被上壘率為2.38。

遭降至二軍的戶鄉翔征，他在4月18日面對日本火腿二軍，交出6局失1分好投。戶鄉在二軍2場先發拿到2勝，防禦率僅0.75，共投12局被敲5安包含1轟，失掉1分，賞3次三振。

《體育報知》報導，戶鄉翔征表示，他在二軍這段期間，與二軍監督桑田真澄討論很多，包含投球動作的修正、速球品質的調整等等。戶鄉翔征提到，自己過去在投球時總是想各種事情，「過去我有些地方想得太多了，所以我會盡力去投出最好表現。」

戶鄉翔征去年以單季156次三振摘得中央聯盟三振王，上季交出12勝8敗、防禦率1.95的成績。戶鄉也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。

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