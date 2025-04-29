MLB》可能是史上最爛？ 洛磯開季28戰吞24敗、勝率僅1成43

洛磯吞7連敗。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在主場以3比6敗給勇士，洛磯不但吞下7連敗、近16戰吞15敗，開季4勝24敗、勝率1成43，是當今全大聯盟最差。

洛磯首局靠古德曼（Hunter Goodman）的三分砲先馳得點，勇士打線第3局靠維杜戈（Alex Verdugo）適時安、以及歐蘇納（Marcell Ozuna）的高飛犧牲打，單局追回2分。第4局勇士艾倫（Nick Allen）敲關鍵安追平比數。

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勇士外野手哈里斯（Michael Harris II）第5局擊出帶有2分打點的二壘安打超前比數，第7局墨菲（Sean Murphy）敲適時安追加保險分。洛基打線除了首局外，後面8局都沒有進帳分數。

洛磯先發費特納（Ryan Feltner）主投4.2局失5分，吞本季第2敗。勇士先發愛德（Bryce Elder）主投6局失3分，摘本季首勝。

白襪隊在2024年寫下單季121敗的最慘紀錄，當年的勝率還有2成53。而洛磯目前的勝率只有1成43，這讓《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）在社群媒體X上指出，洛磯若按照這樣的狀況，整季有可能是23勝139敗。

The Colorado Rockies are now 4-24 and are on pace to go 23 and 139 — Ben Verlander （@BenVerlander） April 29, 2025

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