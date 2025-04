MLB》可能是史上最爛？ 洛磯開季28戰吞24敗、勝率僅1成43

洛磯吞7連敗。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天在主場以3比6敗給勇士,洛磯不但吞下7連敗、近16戰吞15敗,開季4勝24敗、勝率1成43,是當今全大聯盟最差。

洛磯首局靠古德曼(Hunter Goodman)的三分砲先馳得點,勇士打線第3局靠維杜戈(Alex Verdugo)適時安、以及歐蘇納(Marcell Ozuna)的高飛犧牲打,單局追回2分。第4局勇士艾倫(Nick Allen)敲關鍵安追平比數。

勇士外野手哈里斯(Michael Harris II)第5局擊出帶有2分打點的二壘安打超前比數,第7局墨菲(Sean Murphy)敲適時安追加保險分。洛基打線除了首局外,後面8局都沒有進帳分數。

洛磯先發費特納(Ryan Feltner)主投4.2局失5分,吞本季第2敗。勇士先發愛德(Bryce Elder)主投6局失3分,摘本季首勝。

白襪隊在2024年寫下單季121敗的最慘紀錄,當年的勝率還有2成53。而洛磯目前的勝率只有1成43,這讓《FOX Sports》分析師韋蘭德(Ben Verlander)在社群媒體X上指出,洛磯若按照這樣的狀況,整季有可能是23勝139敗。

