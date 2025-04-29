MLB》菅野智之5局賞8K0失分 洋基賈吉盛讚：今年遇過最棒投手

菅野智之。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯35歲日籍投手菅野智之今天交出5局無失分好投、賞8次三振，幫助金鶯以4比3擊敗洋基，金鶯也中止近期的3連敗。洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後讚賞菅野，認為菅野是本季遇過最強的投手。

此戰菅野智之主投5局被敲5安，賞8次三振創旅美生涯單場新高，丟1次保送，沒有失分，賽後防禦率為3，收下本季第3勝是金鶯全隊最多。

請繼續往下閱讀...

賈吉前兩次對決菅野智之都敲一壘安打，第5局雙方6球對決，賈吉最後面對一顆87.8英哩（約141.3公里）的指叉球揮空，讓他被菅野三振出局。

賈吉讚賞菅野的投球，「真的要給他掌聲，不可置信的球威。這是我今年面對過最棒的投手。到目前為止，我完全猜不到他會投什麼球。」賈吉談到被三振的打席時說，「我不確定（球種），只是希望能碰到球。」

菅野智之賽後受訪也回顧與賈吉的對決，「因為春訓時丟保送被噓，所以這次我投球盡量避免被噓。」

Tomoyuki Sugano had just 9 strikeouts through his first 5 MLB starts.



He racked up 8 strikeouts in 5 innings tonight! pic.twitter.com/gvRUqqNfDc — MLB （@MLB） April 29, 2025

賈吉。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法