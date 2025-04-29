晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》J.巴特勒27分、柯瑞17分 勇士G4贏火箭取聽牌

2025/04/29 13:01

勇士氣走火箭，系列賽取得3：1聽牌。（法新社）勇士氣走火箭，系列賽取得3：1聽牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士、火箭今天展開西部首輪季後賽G4，雙方一路激戰，J.巴特勒（Jimmy Butler）攻下27分且關鍵時刻發揮價值，最終勇士以109：106氣走火箭，系列賽取得3：1聽牌。

勇士在前一場少了巴特勒（Jimmy Butler），照樣搶下勝利，系列賽2：1領先。

勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）第一節有精彩演出，幫助勇士取得領先，不過火箭的「范喬丹」范維利特（Fred VanVleet）在第二節單節3顆三分球，也帶領球隊以57：50領先勇士。

另外，雙方此仗在第二節先爆發第一波衝突，柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）及火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）都被吹技術犯規，至於D.格林再來又跟火箭伊森（Tari Eason）雙雙倒地，結果他老兄又直接腳踢對方頭，伊森吞技術犯規，D.格林領到一級惡意犯規。

勇士第三節再度超前，希爾德（Buddy Hield）單節也進帳10分，火箭一度追近，勇士三節打完82：80領先，雙方第四節持續你來我往，勇士一度變成97：101落後，不過一波7：0攻勢超前，巴特勒出現身體不適還買到犯規並3罰全進，只是火箭中鋒森根（Alperen Sengun）擺進2分，火箭留有13.1秒逆轉戰局的機會，可惜森根無法進球，只能飲恨。

柯瑞此仗手感不佳，攻下17分，巴特勒關鍵時刻有發揮貢獻27分，波傑姆斯基也挹注26分，希爾德15分，波斯特（Quinten Post）13分。

火箭此仗不少進攻都靠森根發動，他繳出31分、10籃板及5助攻，確實造成勇士麻煩，范維利特找回手感當場8顆三分球，挹注25分，A.湯普森（Amen Thompson）17分進帳。

波傑姆斯基。（法新社）波傑姆斯基。（法新社）

J.巴特勒。（法新社）J.巴特勒。（法新社）

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

森根。（路透）森根。（路透）

范維利特。（法新社）范維利特。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中