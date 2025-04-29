NBA季後賽》J.巴特勒27分、柯瑞17分 勇士G4贏火箭取聽牌

勇士氣走火箭，系列賽取得3：1聽牌。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士、火箭今天展開西部首輪季後賽G4，雙方一路激戰，J.巴特勒（Jimmy Butler）攻下27分且關鍵時刻發揮價值，最終勇士以109：106氣走火箭，系列賽取得3：1聽牌。

勇士在前一場少了巴特勒（Jimmy Butler），照樣搶下勝利，系列賽2：1領先。

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勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）第一節有精彩演出，幫助勇士取得領先，不過火箭的「范喬丹」范維利特（Fred VanVleet）在第二節單節3顆三分球，也帶領球隊以57：50領先勇士。

另外，雙方此仗在第二節先爆發第一波衝突，柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）及火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）都被吹技術犯規，至於D.格林再來又跟火箭伊森（Tari Eason）雙雙倒地，結果他老兄又直接腳踢對方頭，伊森吞技術犯規，D.格林領到一級惡意犯規。

勇士第三節再度超前，希爾德（Buddy Hield）單節也進帳10分，火箭一度追近，勇士三節打完82：80領先，雙方第四節持續你來我往，勇士一度變成97：101落後，不過一波7：0攻勢超前，巴特勒出現身體不適還買到犯規並3罰全進，只是火箭中鋒森根（Alperen Sengun）擺進2分，火箭留有13.1秒逆轉戰局的機會，可惜森根無法進球，只能飲恨。

柯瑞此仗手感不佳，攻下17分，巴特勒關鍵時刻有發揮貢獻27分，波傑姆斯基也挹注26分，希爾德15分，波斯特（Quinten Post）13分。

火箭此仗不少進攻都靠森根發動，他繳出31分、10籃板及5助攻，確實造成勇士麻煩，范維利特找回手感當場8顆三分球，挹注25分，A.湯普森（Amen Thompson）17分進帳。

波傑姆斯基。（法新社）

J.巴特勒。（法新社）

柯瑞。（路透）

森根。（路透）

范維利特。（法新社）

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