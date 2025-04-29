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世壯運賽程公布慢挨批 羽球、排球還要再等等

2025/04/29 13:58

台北市議會教育委員會今（29）召開世壯運籌備執行專案報告，體育局長游竹萍說明執行進度。（記者何玉華攝）台北市議會教育委員會今（29）召開世壯運籌備執行專案報告，體育局長游竹萍說明執行進度。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕雙北世界壯年運動會將於5月17日晚上7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，但議員們關切賽程未完全公布，議員收到的開幕通知只有日期沒有時間，甚至有參加賽事的議員說，選手至今未收到通知；台北市體育局表示，目前僅剩羽球、排球賽程等總會審核，相關細節近期會處理；5月11日將開始彩排，簡舒培質疑是否資料送總會時間過晚，要求提供資料說明。

台北市議會教育委員會今（29）召開世壯運籌備執行專案報告；體育局說明，世壯運5月17日開幕，下午5點舉行「夢想壯年遊」，晚上7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，閉幕典禮則於30日晚上7 點在新北美術館登場；因賽程直到4月17日才公布首波，引起外界批評難以讓選手事先規畫安排行程。

體育局說明賽程須經壯年運動總會審核，4月30日前將再公告游泳、自行車、定向越野、壁球、桌球5項賽程，羽球、排球還在審核中，總會回復確認後會公布於官網公布。

黃瀞瑩、簡舒培都質疑是太晚提送資料給總會，還是每次都是這樣晚公布？黃瀞瑩也提到，部分選手選擇參加開幕式，卻至今未收到通知，就連給議員的通知也只有日期，沒有時間；體育局長游竹萍表示，選手須知都有提到央關事項，開幕活動細節通知近期會處理。簡舒培不滿把賽程問題都推給總會，要求提供將賽程給總會的時間？

市議員趙怡翔提到，北市投入整體經費的5成，但團客套裝的旅遊項目大多數都跟台北無關，台北市幾乎都是集合點，缺少台北市內的文化行程，文山區就有很多應該列入，要求多花心思行銷，否則台北市很冤枉。觀光傳播局表示，將再與旅遊業者溝通。

游竹萍說明，總報名人數超過3萬人，實際繳費成功的約2萬5950人；其中國內選手佔1萬9000人（5000人集中在雙北），外籍選手有6000多名。根據陸委會的資料，中國籍選手及陪同人員共555人，有些資料需要補正，目前已經有476人提供，112人已經通過審查。

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