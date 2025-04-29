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全大運田徑》吳育廷飆出U20跨欄亞洲紀錄 謝元愷笑稱自己變小弟

2025/04/29 14:13

謝元愷。（記者粘藐云攝）謝元愷。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕正修科大謝元愷今天在全大運男子110公尺跨欄預賽繳出14秒02，以分組第1晉級決賽。提到上週楊梅高中吳育廷在同個場地飆出110公尺跨欄（0.991m）亞洲U20紀錄，他透露，第一時間就打電話向吳育廷道賀，「我說你太扯了，他回我，謝謝你學長，我還說你不要叫我學長，你現在要叫我小弟。」

對於今天預賽表現，謝元愷認為，目前自己的狀態還在沉澱期，「自去年初到年底有一連串的高強度賽事，去年比完最後一場後，計畫好要先把步調慢下來，也有做了幾個比較重要的改變，包含欄間從8步變成7步，去日本筑波大學練習前導腳技術，因為自己前導腳很爛，現在繼續打磨自己，盡量把每一場比賽的技術做出來，我覺得非常滿意了。」

謝元愷提到，由於今年重點賽事集中在5月後的亞錦賽、世大運和全運會，所以年初會先把腳步慢下來，著重在技術的打磨，也要保持不要受傷。

看到「阿寶」吳育廷上週在全中運把自己的U20全國紀錄送入歷史，還締造亞洲紀錄，謝元愷很替他開心，他透露兩人的小故事。

謝元愷透露，起初對吳育廷印象不太好，「第一次去杭州時，我覺得他就是一個還很愛玩，沒什麼想認真練習的學弟，到去年大連的移地訓練，就有感受到阿寶心態轉換很多，每次訓練都吵著說要跟我PK，雖然他沒贏過我，但能感受到他心態改變很多。」

謝元愷看好吳育廷能繼續突破自己，「他打破全中運紀錄沒問題，但是能創亞洲紀錄真的沒有想到，我有嚇到，他真的很棒，經驗、技術和抗壓性都是同期最好的。」對於接下來吳育廷也會跟著進入大學賽場，他笑說：「我跟林翊凱會好好伺候他。」但謝元愷樂見越來越多人跑出成績，一起競爭會刺激大家更進步。

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