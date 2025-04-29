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MLB》放話讓大谷4打數無安打卻變4度上壘 馬林魚主帥：沒有要閃他...

2025/04/29 15:13

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天對戰馬林魚，合計2打數敲出1安打，另外選到3次四壞球保送，本季第7盜也出爐，道奇終場以7：6逆轉馬林魚，賞給對手3連敗。馬林魚總教練麥卡洛（Clayton McCullough）賽前曾發出豪語，要讓大谷4打數無安打，未料卻上4度上壘，但麥卡洛賽後受訪表示，已經將大谷的殺傷力降到最低。

麥卡洛曾是道奇一壘指導教練，去年與大谷翔平的頭碰頭性助動作引發外界熱議，並隨隊奪下世界大賽冠軍，今年接下馬林魚兵符，成為隊史第17任總教練。

今天是道奇與馬林魚本季首度交手，麥卡洛賽前也放話要讓大谷翔平4打數無安打，但大谷首局首打席就敲出安打，之後連3打席獲得保送，8局下最後打席遭到三振。大谷賽後打擊率升至0.290，上壘率為0.392，OPS為0.925。

要讓大谷翔平4打數無安打，卻變成4度上壘，麥卡洛賽後對此表示，他很了解翔平和道奇整個團隊，今晚其實球隊打得很不錯，對於讓大谷獲得3次保送，麥卡洛強調並不是刻意閃大谷，是他自己很會選球，自家投手都是用全力在與他對決。

馬林魚總教練麥卡洛。（法新社）馬林魚總教練麥卡洛。（法新社）

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