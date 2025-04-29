全大運桌球》亞洲盃擊敗南韓一哥後反彈 馮翊新摘兩金放眼世大運

馮翊新。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕全大運桌球團體賽今天進行團體金牌戰，北市大學以3：1擊敗國立體大奪下男團金牌，其中馮翊新本次大運會進帳男單、男團兩金，瞄準今年世大運。

北市大陣中世大運國手馮翊新這次在大運會在男單項目擊敗學弟林彥均，摘下第2金。馮翊新這次在大運會參與男單、男團，賽程長達5天，他也直呼，已經連打5天，加上最後一天賽程很早，有點累。

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馮翊新連續3年和學弟林彥均在大運會男單金牌戰過招，過去兩次都敗陣，這次成功復仇，他說：「因為前兩次都輸了，就算這次再輸也很正常，就放開來打。」提到這次全大運目標，他表示，希望可以把實力發揮出來，「因為在台灣比賽，有時候就會比較綁手綁腳，把自己發揮出來就好了。」

馮翊新透露，其實今年初的狀態不太好，多場比賽一輪遊，「沒有信心到覺得自己不會贏了，然後就放開來打，結果突然打得比自己預期的好，贏了1場比較接近的比賽，信心就回來了。」他認為，之前亞洲盃擊敗南韓一哥張禹珍那一戰是關鍵。

馮翊新今年將參與德國萊茵魯爾世大運，這也是他的初體驗，他平常心看待，專心在比賽上，而之前他在德國聯賽出賽，形同半個主場，他認為，對於當地環境已經適應，但飲食可能還是不太習慣。

馮翊新。（全大運提供）

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