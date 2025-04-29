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NBA季後賽》來勇士找回打球樂趣！ J.巴特勒直言不喜歡布魯克斯

2025/04/29 15:35

J.巴特勒、布魯克斯（左）。（路透）J.巴特勒、布魯克斯（左）。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第四戰，勇士球星「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）今天帶傷上陣，交出27分、6助攻、5籃板成績，幫助勇士以109比106擊敗西部第二的火箭，勇士在系列賽取得3比1的聽牌優勢。J.巴特勒賽後受訪坦言，「我真的可以為這些隊友拚命。真的，這太有趣了。就像有些人說的，我找回自己的樂趣，但最重要的是，贏球總是很好。」

J.巴特勒在季列賽G2受傷後，讓他在系列賽第3場缺陣，但勇士卻贏球。今天系列賽第4戰，雖然J.巴特勒帶傷上陣，比賽中仍是一拐一拐，J.巴特勒仍奮力拚戰，更在第四節剩下最後58.1秒在三分線出手要到犯規，他也罰進3罰。J.巴特勒剩下最後4秒跳起來抓到關鍵防守籃板，讓他再投進2罰，為勇士鎖定勝利。

「最重要的是，我就是想打球，這是每個人一年中最棒的時刻，也是為何我們要經歷那麼多的磨練。」J.巴特勒說，「所以缺陣一場比賽，我不喜歡這樣，但我回來了，我以強勢的方式回來了。」

此外，J.巴特勒在比賽中與火箭防守悍將「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）互噴垃圾話，賽後被問及此事時，J.巴特勒坦言，「我們一點也不開玩笑，讓我把事情說清楚，我不喜歡布魯克斯，我們從來不覺得好玩，我是一名激烈的競爭者，他也是一位激烈的競爭者，這沒什麼有趣的。」J.巴特勒說，「我不認為任何一方的人想跟對方交朋友，這是肯定的。」

J.巴特勒。（路透）J.巴特勒。（路透）

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