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日職》不問天了！西武球星高橋光成6局無失分好投 奪相隔597天首勝

2025/04/29 16:47

日職》不問天了！西武球星高橋光成6局無失分好投 奪相隔597天首勝

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天在主場迎戰樂天金鷲，西武明星右投高橋光成迎來本季第5場先發，繳出6局無失分優質先發，而他也終於等到打線支援，終場西武7：1獲勝，高橋光成也終於奪下相隔597天以來的首勝，更終結個人隊史最長13連敗。

高橋光成去年出賽15場一勝難求，上次奪下勝投已經是2023年9月10日對上日本火腿。本季先前4場先發吞下0勝2敗，近2戰都繳出優質先發，但還是無法拿下勝投，如果今天還是無法奪勝，將會是高橋光成相隔597天未嘗勝投滋味。

今天先發面對樂天金鷲，高橋光成前2局都讓樂天打者攻佔得點圈，卻總能化險為夷，力保不失；而西武前2局靠著渡部聖彌與兒玉亮涼敲安，以2：0先馳得點。

最終高橋光成投完6局用88球，僅被敲出4支安打，送出2次三振與2次保送，沒有失掉任何分數，賽後防禦率降至2.17。西武也在4局下與6局下各攻下3分與2分大局，給予高橋光成7分火力支援；而樂天僅在8局上追回1分，最終西武7：1獲勝，高橋光成也終於摘下相隔597天的首勝。

賽後接受英雄訪問，高橋光成直言：「讓大家久等了，真的很抱歉。已經久到自己都搞不清楚該有什麼情緒了，感覺就像拿下生涯首勝那樣。這感覺太不可思議了，597天沒贏球，真的很開心！」高強光成也強調會繼續努力，目標要幫助西口文也監督奪下日本一。

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