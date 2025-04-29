桌球》曼徹斯特支線賽奪冠 19歲威爾斯華裔小將赫爾西世界排名創新高

威爾斯華裔小將赫爾西世界排名創下生涯最佳。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第18週世界排名，男、女單打世界排名前20都沒變動，台灣一哥林昀儒依舊名列14、台灣一姐鄭怡靜也連續7週穩居11名。

女子組進步幅度最大的是19歲威爾斯華裔小將安娜.赫爾西，她上週在英國曼徹斯特支線賽連續擊退兩名日本選手青井櫻、赤江夏星，決賽再以直落三解決西班牙選手拉德，贏得生涯首座WTT成人組單打冠軍，收穫125分積分，世界排名從101竄升至生涯最佳的77名。

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赫爾西的媽媽是中國人，父親是英國人，她5歲開始接觸桌球，8歲時被送到中國哈爾濱進行專業訓練2年，能說一口流利的中文，10歲就代表威爾斯參加歐洲錦標賽，成為賽史最年輕的參賽者。

其他台灣女將，黃怡樺29名、簡彤娟54名、鄭先知72名、陳思羽93名、劉馨尹95名、葉伊恬98名、李昱諄100名。

男子組方面，日本好手篠塚大登上週在突尼斯挑戰賽闖進4強，排名從26來到生涯最佳的21名，也超越22名的松島輝空，成為新科日本二哥，僅次於世界排名第4的張本智和。

丹麥左手名將林德在突尼斯挑戰賽一舉扳倒法爾克、卡爾森兩名瑞典好手，直到決賽才以0:4敗給法國「眼鏡弟」F.勒布朗，獲得亞軍，排名也從32回升到27名，將高承睿從27名擠到28名。

其他台灣球員，馮翊新51名、黃彥誠67名、廖振珽69名、張佑安76名、郭冠宏86名。

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