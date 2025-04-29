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中職》台鋼日籍好手5.1局無失分！味全前旅美左投二軍吞敗ERA破10

2025/04/29 17:34

櫻井周斗。（資料照，台鋼球團提供）櫻井周斗。（資料照，台鋼球團提供）

〔體育中心/綜合報導〕台鋼雄鷹與味全龍二軍賽事，台鋼日籍左投櫻井周斗先發投5.1局無失分，加上陳飛霖高飛犧牲打突破僵局，以及牛棚完美守成，終場1：0獲勝。

櫻井周斗大學時期因封鎖當時如日中天的清宮幸太郎聞名，被譽為「清宮殺手」，他在日職累積55場出賽，防禦率4.64。休季雖參加12球團聯合測試會未獲青睞，之後加盟日本微風隊，春訓到台鋼測試，最終被納入麾下，成為球隊第7位洋將。

櫻井周斗開季從二軍出發，上一戰初登板面對中信兄弟中繼4局失3分。今天對上味全龍先發，櫻井周斗投5.1局被敲出4支安打，送出1次三振與4次保送沒有失分，賽後防禦率降至2.89。接替登板的許峻暘與王躍霖力保未失，但台鋼打線也遭到「龍王」王維中封鎖，7局只敲2安沒有得分，雙方依舊是0：0平手。

8局上味全換上左投張景淯，但他一上場就投保送，被葉保弟敲安後又保送形成滿壘，儘管他讓林威漢敲出內野飛球出局，但還是被下一棒陳飛霖敲出高飛犧牲打失掉1分。味全8、9兩局分別被陳暐皓與伍祐城聯合壓制，終場遭到台鋼完封。

此役王躍霖拿下勝投，張景淯則吞下敗投。曾旅美的張景淯返台後表現不佳，今年球季只在一軍登板過0.1局，丟掉1分非自責分；而他本季在二軍至今出賽3場有2場掉分，4.1局被敲6安含1轟、投出6次保送，防禦率高達10.38。

張景淯。（資料照，記者陳志曲攝）張景淯。（資料照，記者陳志曲攝）

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