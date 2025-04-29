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NBA季後賽》全場5犯包含惡犯+技犯！巴特勒點出嘴綠對勇士的重要性

2025/04/29 19:29

巴特勒與格林。（路透）巴特勒與格林。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今在西部首輪季後賽G4以109：106氣走火箭，系列賽3：1聽牌。此役雙方依舊火藥味十足，甚至上半場就出現兩波衝突，導致4次技術犯規，而勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）全場打完吞下5犯，其中包含1次惡意犯規，另有1次技術犯規。

格林今天上場31分鐘拿下6分8籃板2助攻，但也發生5次犯規，包含他在第二節剩下2分44秒，在爭球時倒地並雙腳踢到火箭伊森（Tari Eason）的頭部並爆發衝突，讓他領到惡意犯規；此外，該節稍早格林也與火箭布魯克斯（Dillon Brooks）發生衝突，吞下1次技術犯規。

儘管已經身負5犯，再1犯就會犯滿「畢業」，但格林仍毫無畏懼，在比賽最後4秒緊貼火箭森根（Alperen Şengün）並成功防守，替勇士守住1分領先，成為球隊聽牌重要功臣。

「我永遠不會成為那種因為已經5犯就不敢防守的球員。」格林賽後表示，「我對自己的防守能力很有信心，知道自己能在不犯規的情況下守住對手。那種情況下，你必須確保基本動作扎實，這就是我努力在做的。」

對於格林能在比賽最後留在場上，今天傷癒歸隊砍下27分的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）表示：「我不會說他有所成長，因為他知道我們要贏球，他就必須留在場上。他每個動作都會被過度放大，今天換做其他人可能就沒事。但他能保持冷靜，幫我們守住對手、帶動進攻，他很特別，這就是為何他是年度最佳拚搏獎得主。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也盛讚格林：「他總是在那條界線邊緣游走，他就是這樣的球員，情緒激動、肢體對抗強悍，但他知道自已不能太超過。」、「他是我這輩子看過最強的防守者。他總是在關鍵時刻挺身而出，不只是防守出色，他更是非常傑出的競爭者。」

格林。（法新社）格林。（法新社）

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