中職》陳宇宏長中繼投4局 台鋼投教說明考量

陳宇宏。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹陳柏清週日先發4局後，由陳宇宏接手也投4局，台鋼雄鷹投手教練橫田久則今天說明這個少見調度的考量，並表示，陳宇宏有機會重回先發，但是現階段還是先放在對球隊最有貢獻的長中繼。

陳柏清週日被統一獅擊出4支安打失2分，投出4次四壞球，投完4局、69球退場。橫田指出，陳柏清當時除了控球狀況不盡理想，整體投球感覺也沒有很好，再投下去可能會有更大傷害，加上目前打線的得分能力比較不足，希望能盡量壓低失分，才有贏球的機會，因此當機立斷換上近況不錯的陳宇宏。

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橫田表示，陳宇宏本季除了被樂天桃猿林立轟出1發3分砲，其它都表現很好，週日的投球更超乎預期，因此讓他一直投下去，也都有詢問他的身體狀況。

橫田表示，陳宇宏是低肩側投，如何應對左打者是他的課題，而統一有很多左打，當時也想要看看陳宇宏對左打的壓制能力，看起來比過去進步很多。

陳宇宏原本也是先發投手，橫田表示，的確也考慮讓陳宇宏回到先發，不過，目前另外兩名本土先發，陳柏清防禦率3.00並不差，江承諺也沒有什麼狀況，因此陳宇宏短期內還是擔任長中繼，不一定會等到明年春訓再重新以先發調整，還是要看和陳柏清、江承諺的整體狀況做綜合評估。

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