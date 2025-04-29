全大運田徑》挑戰撐竿跳全國紀錄就差一點！黃湧富摘生涯第2金

黃湧富（右）和隊友吳彥翰（左）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台南報導〕高雄師大的黃湧富今天在全大運男子撐竿跳躍過5公尺25摘金，他和隊友吳彥翰一起挑戰全國紀錄，目標躍過5公尺40，最後下落時卻因胸口碰到橫竿，失敗收場，讓他直呼可惜。

黃湧富今天在全大運撐竿跳，挑戰4公尺80、5公尺05和5公尺25都一次過關，擊敗高師大隊友吳彥翰，繼109年全大運後再度摘金。排名底定後，黃湧富和吳彥翰直接挑戰5公尺40，欲打破林志成在2023年新北城市盃全國田徑公開賽締造的5公尺38全國紀錄。

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黃湧富最後一跳其實身體已躍過橫竿，卻因下落時胸口碰到橫竿失敗收場，令他感到相當可惜，「當下覺得會過，就差了一點點，準備許久的比賽，很想突破全國紀錄，但都差一點，今天感覺又更加可惜。不過，這也是一個肯定和動力，讓我繼續往前、往更高去突破。」

黃湧富透露，今天比賽狀況其實不是很好，後大腿1月時受傷，上禮拜又復發有點發炎，原本教練希望他這一場輕鬆比，甚至也拿比較短的竿子出賽，「雖然最後失敗，但今天已經越過這高度，讓我更有信心去面對下次挑戰。」

過去台灣男子撐竿跳成績一度停滯不前，但近年南台灣出現不少「飛人」輪流刷新全國紀錄，黃湧富說：「不管跟隊友還是自己場上對手競爭，對我來說都是一種激勵，大家可以一起挑戰越過這個橫桿，讓我很開心、興奮，這種感覺是很棒的。」

黃湧富今年取得世大運參賽資格，這是他的首度參戰，他目標要往5公尺40、5公尺50挑戰，希望能夠達標亞運。

黃湧富（右）和隊友吳彥翰（左）。（記者粘藐云攝）

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